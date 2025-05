Na obiteljskom imanju u Ljuboselu kod Topole umrle su četiri osobe, a jedna žena je teško ozlijeđena te je prevezena u bolnicu.

Jedan muškarac htio je očisti septičku jamu i tako se otrovao amonijakom.

U pomoć su mu pritekla trojica muškaraca i svi su nažalost stradali.

Poginuli su djed B.J, njegov sin N.J. i unuk F.J, kao i njihov susjed V.I.

Ovo selo broji svega 30 stanovnika, a proglašena je trodnevna žalost.

"Stradao mi je šogor, šogorica se bori za život. Izgubio je život njegov sin i rođak. Ona se bori za život, nagutala se otrova, to je užas jedan. Pripremali su proslavu 18. rođendana. To je strašno. Ne dao Bog nikome ovakvo nešto. Ovo je nenormalno, kada se ljudi poguše. Došlo je mnogo naroda kada se to dogodilo. Nisu mi dali prići kući, rekli su mi da ima dosta mrtvih", ispričala je rođakinja tragično stradalih za Kurir.