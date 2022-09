Imenovanjem novog vladara Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Sjeverne Irske nakon smrti kraljice Elizabete II. javljaju se nedoumice vezane za pisanje njegova imena.

Svi smo navikli na princa Charlesa, pa ga se često nastavlja tako zvati i u novoj ulozi – kralj Charles III.

U hrvatskom jeziku postoji tradicija da se imena stranih vladara i poglavara kroatiziraju. Sigurno ste svi čuli za Franju Ferdinanda I. (njem. Franz Ferdinand I.), Henrika VIII. (engl. Henry VIII.) i papu Franju (lat. Franciscus).

Nismo mi jedini koji prilagođavamo imena monarha svojem jeziku. I Karlo Veliki u različitim se jezicima zvao drukčije – na latinskom je Carolus Magnus, Nijemci ga zovu Karl der Große, a na francuskom i engleskom govornom području je Charlemagne.

Kraljica Elizabeta II. Foto: Afp

I dosadašnja kraljica kod nas je bila Elizabeta II., a ne Elizabeth II., pa bi se i njezin nasljednik trebao nazivati Karlom III. Kako mu i samo ime govori, on nije prvi britanski vladar koji je izabrao to ime, već iza sebe ima imenjake Karla I. i Karla II. Stoga bi neobično bilo da se odjednom pojavi Charles III. Možemo se voditi i prema izgovoru – ako pišemo Charles III., trebali bismo ga tako i čitati, dakle ''Charles the Third'', dok će Karlo III. biti nama bliži ''Karlo Treći''.

Prince Charles postaje kralj Karlo III. Foto: Afp

Radi dosljednosti i očuvanja tradicije hrvatskog jezika ophodimo se prema novom kralju kao i prema njegovim prethodnicima i zovimo ga Karlo III.