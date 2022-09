Ljubavna priča kraljice Elizabete i princa Philipa ostat će zapamćena kao jedna od najljepših u povijesti britanske kraljevske obitelji.

Jedina konstanta kroz veći dio života Elizabete II bio je vojvoda od Edinburgha, odnosno njezin pokojni suprug Philip. Premijeri i viši dvorjani dolazili su i odlazili i svaka joj je godina uzimala nove prijatelje, ali princ Philip ostao je uz nju sve do smrti.

Princ Philip preminuo je u snu u dobi od 99 godine u travnju 2021. godine, a kraljica se teško nosila s njegovim gubitkom.

Philip je u javnosti bio poznat kao "alfa" muškarac, prirodno oštar, lako razdražljiv i bez sklonosti da trpi budale, a njegov je karakter bio u izrazitoj suprotnosti s karakterom oprezne i konvencionalne kraljice. Njegovi su prijatelji tvrdili kako je iza zidova palače vladao patrijarhalniji stav, iako se u javnosti prema kraljici odnosio s poštovanjem.

Vikao je na nju kao što je vikao na druge oko sebe, a prema riječima kraljevske biografkinje Sarah Bradford, ona mu nije bila nesklona reći: “Oh Philip, začepi. Ne znaš o čemu govoriš”.

Ipak, njihova ljubav oduvijek je bila inspiracija mnogima, a kraljevski par ispisao je jednu od najdivnijih ljubavnih priča u povijesti kraljevske obitelji.

Elizabeta i Philip upoznali su se 1934. godine, a u to vrijeme životi im nisu mogli biti drugačiji nego što su bili. Kraljica je imala tek osam godina kada je upoznala Philipa, no njihova ljubavna priča započela je ipak nekoliko godina kasnije. U svibnju 1937. godine kraljičin otac George VI. postao je kralj, a Elizabeta i Philip svjedočili su njegovoj krunidbi, nakon što je preminuo Elizabetin djed, a njezin ujak abdicirao u prvoj godini kraljevanja. Elizabeta je postala direktna nasljednica krune, no Philipov je život u tom trenutku bio izvan kontrole jer su svi njegovi skrbnici preminuli.

U srpnju 1939. godine Elizabeta i Philip ponovno su se susreli, a to je bio trenutak kada su se zaljubili na prvi pogled. Ona je imala 13 godina, on 18, a nakon susreta počeli su se dopisivati. Za Božić 1943. godine Philip je Elizabeti bio pratnja na obiteljskoj božićnoj proslavi u dvorcu Windsor. Kralj George VI. htio je da njegova voljena Lilibet, kako su zvali Elizabetu na dvoru, bude sretna, a imao je nekoliko sumnji u vezi s Philipom. Princ u to vrijeme nije bio financijski neovisan te se kralju nisu sviđali još neki detalji iz njegova života. Činjenica da su rođaci u četvrtom koljenu nikome pak nije smetala.

Philip je 1947. godine dobio kraljevo dopuštenje da zaprosi Elizabeth, a zaprosio ju je u Škotskoj prstenom koji je sam dizajnirao. Iste godine postao je Philip Mountbatten te je bio službeni stanovnik Velike Britanije. Elizabeta je naravno rekla "da". Večer prije njihova vjenčanja Philip je dobio nekoliko kraljevskih titula, a titulu Vojvode od Edinburgha koristio je sve do smrti.

Kraljevski par nije ni slutio da će Elizabeta samo pet godina nakon vjenčanja postati Kraljica Elizabeta II.

Kraljevski par je u braku dobio četvero djece, tijekom njezina kraljevanja odradili su nekoliko tisuća posjeta diljem svijeta, a prebrodili su i neke od najvećih skandala u britanskoj kraljevskoj povijesti.

Elizabeta je istaknula kako je 1992. za njih bila teška godina. Propali su brakovi čak troje njihove djece, a iste godine izbio je i požar u dvorcu Windsor koji je prouzročio veliku štetu. Deset godina kasnije ta se užasna godina ponovila, a 2002. su preminule Kraljica Majka i Elizabetina sestra, princeza Margaret.

Kraljica je na britanskom tronu ostala najduže u povijesti, a sve do 2017. godine suprug je čitavo vrijeme bio uz nju. Princ se tada umirovio od kraljevskih dužnosti, no čitavo vrijeme stajao je čvrsto uz kraljicu, bez obzira na sve do posljednjeg dana života.

