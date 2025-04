Zašto Rusija nije na velikom popisu Donalda Trumpa?

Američki predsjednik Donald Trump u srijedu je predstavio opsežni paket recipročnih carina. Na popisu je 180 zemalja, uključujući saveznike SAD-a, ali ne i Rusija. S druge strane, Ukrajina se suočava s carinama od 10 posto, a na popisu su i mnoge druge bivše sovjetske države.

Bjelorusija, Kuba i Sjeverna Koreja, zemlje koje su također pod američkim sankcijama, također nisu pogođene recipročnim carinama. Međutim, Iran i Sirija, koji su pod znatnim embargima i sankcijama, pogođeni su dodatnim carinama od 10 odnosno 40 posto.

Nakon Trumpove najave jedan dužnosnik Bijele kuće rekao je da Rusija "nije na ovom popisu jer su sankcije zbog rata u Ukrajini već dovele do toga da trgovina između dviju zemalja bude na nuli". Newsweek je u srijedu navečer kontaktirao s Ministarstvom financija za komentar, ali on do objave članka nije stigao.

Rusija nastoji ukloniti sankcije uvedene zbog njezine invazije na Ukrajinu koje su uzrokovale znatnu štetu njezinoj ekonomiji. Europska unija opisala je vlastite sankcije protiv Rusije kao "masivne i bez presedana."

SAD je dosad uveo širok spektar sankcija koje ciljaju ključne sektore ruske ekonomije, uključujući energetiku, financije, obranu i tehnologiju. Glavne ruske banke isključene su iz globalnog financijskog sustava, imovina ruskih oligarha je zamrznuta, a izvozne kontrole ograničile su pristup ključnim tehnologijama.