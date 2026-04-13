Predsjednik iranskog parlamenta upozorio: "Uskoro ćete s nostalgijom gledati ove cijene"

Američka vojska priopćila je da će u ponedjeljak početi blokadu cjelokupnoga pomorskog prometa koji ulazi i izlazi iz iranskih luka i obalnih područja, nakon što pregovorima tijekom vikenda nije postignut dogovor o okončanju rata s Iranom, čime je ugroženo krhko dvotjedno primirje, piše agencije Reuters.

Pregovori u Islamabadu, koji su trajali od subote do nedjelje ujutro, bili su prvi izravni sastanak SAD-a i Irana u više od jednog desetljeća i razgovori na najvišoj razini od Islamske revolucije u Iranu 1979. Pregovori su održani nekoliko dana nakon što je u utorak počelo primirje, s ciljem okončanja šest tjedana borbi u kojima su tisuće ljudi diljem Zaljeva ubijene, ugušene vitalne opskrbe energijom i potaknuti strahovi od šireg regionalnog sukoba.

Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da će se američka blokada, koja počinje u ponedjeljak u 10 sati po istočnom vremenu (14 sati GMT), "nepristrano provoditi protiv plovila svih nacija koja ulaze ili izlaze iz iranskih luka i obalnih područja, uključujući sve iranske luke u Perzijskom i Omanskom zaljevu".

Brodovi u tranzitu kroz Hormuški tjesnac prema lukama koje nisu u Iranu i iz njih neće biti zaustavljani, priopćila je američka vojska. Dodatne informacije bit će dostavljene komercijalnim pomorcima putem formalne obavijesti prije početka blokade, navodi se.

Trump spominje pakao

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u nedjelju da će američke snage također presresti svako plovilo u međunarodnim vodama koje je platilo pristojbu Iranu.

"Nitko tko plati nezakonitu pristojbu neće imati siguran prolaz na otvorenom moru", napisao je Trump na društvenim mrežama, dodajući: "Svaki Iranac koji puca na nas ili na miroljubiva plovila bit će RAZNESEN U PAKAO!" Dodao je da će američka mornarica početi uništavati mine koje su Iranci ispustili u Hormuškom tjesnacu, uskom grlu za oko 20 posto svjetske opskrbe energijom.

Dok su podaci o brodarstvu pokazali da su tri supertankera puna nafte prošla kroz tjesnac u subotu, tankeri su se u ponedjeljak klonili plovnog puta, prije američke blokade. Referentne cijene sirove nafte porasle su za više od 7 posto na preko 100 dolara po barelu u ponedjeljak ujutro u Aziji, dok je dolar skočio, a terminski ugovori na američke dionice pali nakon objave blokade.

"Trump želi brzo rješenje"

"Trump želi brzo rješenje", rekla je Dana Stroul, bivša visoka dužnosnica Pentagona tijekom Bidenove administracije, a sada u Washingtonskom institutu za bliskoistočnu politiku. "Stvarnost je da je ovu misiju teško provesti samostalno i vjerojatno je neodrživa na srednjoročnom i dugoročnom planu", dodala je.

Nakon Trumpovih prvih izjava u nedjelju, Iranska revolucionarna garda upozorila je da će se približavanje vojnih brodova tjesnacu smatrati kršenjem primirja te da će se s njima postupati oštro i odlučno, naglašavajući rizik od opasne eskalacije.

Američki dužnosnik rekao je da je Iran odbacio poziv Washingtona na prekid obogaćivanja uranija, demontažu svih glavnih postrojenja za obogaćivanje i transfer visoko obogaćenog uranija.

Iran je također odbio američke zahtjeve da Iran prestane financirati Hamas, Hezbolah i hutiste, kao i da u potpunosti otvori Hormuški tjesnac, dodao je dužnosnik.

Iranski mediji izvijestili su da postoji dogovor o nizu pitanja, ali da su tjesnac i iranski nuklearni program glavne točke spoticanja.

"Nula naučenih lekcija"

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči rekao je da se Iran "suočio s maksimalističkim zahtjevima, pomicanjem ciljeva i blokadom" kada je bio samo nekoliko centimetara udaljen od "islamabadskog memoranduma o razumijevanju". "Nula naučenih lekcija", dodao je. "Dobra volja rađa dobru volju. Neprijateljstvo rađa neprijateljstvo."

Čak i ako se primirje održi, mnogi analitičari očekuju da će proći neko vrijeme prije nego što se protok energije kroz Zaljev vrati u normalu, što će značiti više cijene goriva i jaču inflaciju za globalno gospodarstvo. Trump je u emisiji "Sunday Briefing" na Fox Newsu rekao da bi cijene nafte i benzina mogle ostati visoke do međuizbora u studenom, što je rijetko priznanje potencijalnih političkih posljedica rata.

Predsjednik iranskog parlamenta Mohamad Bager Galibaf objavio je kartu cijena benzina u području Washingtona na društvenim mrežama s komentarom: "Uživajte u trenutnim brojkama na benzinskim crpkama. S takozvanom 'blokadom', uskoro ćete biti nostalgični za benzinom od četiri do pet dolara", dodao je.