Vlasnik luksuznih hotela optužen za ubojstvo stogodišnje majke

Poduzetnik i vlasnik povijesnih hotela s pet zvjezdica u Oxfordu, Jeremy Mogford (78), optužen je za ubojstvo svoje stogodišnje majke.

Osim njega, optužena je i Sarah Pickering (71), koja se također pojavila na ročištu, a oboje su pušteni na slobodu uz jamčevinu.

Optuženi su zbog smrti Patricije Mogford, koja je preminula 15. veljače 2022. godine u Buckinghamshireu. Policija je godinu dana kasnije priopćila da istražuju okolnosti njezine smrti.

Mogford je karijeru u ugostiteljstvu započeo 1973. godine, kada je osnovao Browns Restaurant and Bar u Brightonu. Danas je vlasnik niza neovisnih hotela i restorana, od kojih se neki nalaze u povijesnim gradskim zgradama iz viktorijanskog razdoblja.

Mogfordova majka Pamela bila je kći brokera. Godine 1946. udala se za bojnika Petera Mogforda, koji je služio u britanskoj vojsci u Dunkirku, Sjevernoj Africi, Cipru, Italiji i Indiji, piše Daily Mail.

Par je u braku proveo 70 godina, sve do Peterove smrti 2015. godine, a nakon njezine smrti u osmrtnicama je opisana kao aktivna, vesela i puna radosti, osoba koja je "uvijek unosila smijeh i veselje mnogima koji se osjećaju privilegirano što su je imali u svojim životima tako dugo".