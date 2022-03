Završena je obdukcija tijela pronađenog u Dunavu u petak, doznaje Telegraf.rs. Oglasio se i otac nestalog Mateja Periša.

Obdukcija tijela pronađenog u Dunavu je utvrdio da je reč o krupnijem muškarcu, koji je po konstrukciji nogu najverojatnije sportaš. Vještak je zaključio da su dijelovi tijela najmanje pola godine u vodi. Na njemu su pronađene tamne tenisice i čarape.

Kako doznaje Telegraf.rs, posebno se izolirao jedan dio tijela koji će biti proslijeđen Nacionalnom kriminalističkom centru kako bi iz njega izvukli DNK. Navodno je riječ o butnoj kosti.

O svemu se oglasio i Nenad Periš, otac nestalog Mateja Periša. ''Izvijestili su me o tom pronalasku, kao što su me do sada svaki put izvijestili kada bi pronašli neko tijelo ili neku osobu. Međutim, osoba koja je pronađena na sebi je imala obučene tamne tenisice, a kako je moj Matej u noći nestanka imao bijele tenisice, otklonjena je mogućnost da bi se moglo raditi o njemu'', rekao je Matejev otac.

Otac nestalog Jove Kecmana iz Beograda, za koga se sumnja da je žrtva klana Veljka Belivuka, rekao je za Telegraf.rs da će policija sigurno uporediti DNK utopljenika pronađenog kod Kostlolca s njegovim sinom.