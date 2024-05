VIDEO Stravičan požar u zabavnom parku, 27 mrtvih među kojima četvero djece

Dvadeset i sedam osoba, među kojima četvero djece, poginulo je u požaru koji je izbio u subotu u zabavnom parku na zapadu Indije, objavila je u nedjelju policija.

"Potvrdili smo smrt 27 osoba u požaru", rekao je časnik indijske policije Radhika Bharai. Četvero djece koja su poginula bilo je mlađe od 12 godina, dodao je.

Pročitajte i ovo Više od 100 zaposlenih Pogledajte koliki bonus će šef ove njemačke tvrtke isplatiti radnicima

At least 24 people, including 9 children, died after a massive fire broke out at a gaming zone in Gujarat's Rajkot on Saturday.



Several people are feared trapped after the entire facility at the TRP Game Zone was engulfed in flames.#ITReel #gujarat #rajkotgamingzone pic.twitter.com/lILl1Jclq2