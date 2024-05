Za gotovo cijelu zemlju izdan žuti meteoalarm: Očekujte kišu i grmljavinsko nevrijeme

U većini krajeva u nedjelju će biti umjereno do pretežno oblačno, ponegdje s kišom te pljuskovima s grmljavinom. Pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji, osobito u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugoistočni, na zapadu unutrašnjosti sjeveroistočni, a uz obalu ponegdje i bura, osobito na sjevernom dijelu lokalno s jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka od 18 do 23, na istoku i ponegdje na Jadranu do 25 °C, javlja DHMZ.

Na nestabilno vrijeme meteorolozi upozoravaju paljenjem žutog meteoalarma za zagrebačku, karlovačku, gospićku i kninsku regiju. Upozorenje je izdano uglavnom zbog kiše i grmljavinskog nevremena.