Jedanaest beba je poginulo, a tri su spašene tijekom požara u bolnici u Senegalu.

Senegalski predsjednik Macky Sall objavio je na Twitteru da je u požaru na odjelu neonatologije regionalne bolnice u gradu Tivaouaneu poginulo 11 beba. Tri bebe su spašene.

"Upravo sam s bolom i zaprepaštenjem saznao za smrt 11 novorođenih beba u požaru koji se dogodio na odjelu za neonatologiju bolnice u Tivaouaneu. Njihovim majkama i njihovim obiteljima izražavam sućut", naveo je.

Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l'incendie survenu au service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

A leurs mamans et et à leurs familles, j'exprime ma profonde compassion.