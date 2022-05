Sezona grijanja je gotova, ali Gradska plinara Zagreb koja opskrbljuje građane još krpa stare rupe. Za sve još jednom prozivaju bivšu vlast. I dok traže dugoročno rješenje, građani su jasni - svejedno im je što će, samo da su računi niži.

Zagrebačka plinara krpa stare rupe, a za sve proziva bivšu vlast. Dio dugova zagrebačka Opskrba PPD-u je isplatila u utorak, dio u srijedu, no PPD ih još nije primio.



Sa srijedom dug nije u cijelosti podmiren, poručuju. PPD je pokrenuo zadužnicu i tako blokirao račun Plinare. "Ja mislim da je riječ o nekorektnom potezu od strane PPD-a", smatra gradonačelnik Tomislav Tomašević.



Za oporbu je stvar jasna, navodi se u prilogu reporterke Dnevnika Nove TV Petre Buljan.



"U poslovnom svijetu postoje pravila, sve ono što je dospjelo, mora se platiti", navodi Mislav Herman, zagrebački vijećnik. "Bilo koji građanin koji je ovršen, može reći da je to prema njemu nekorektno", smatra vijećnik Igor Peternel.



No Tomašević i njihov koalicijski partner brane se dogovorom.



"Nekako se ustalilo između poslovnih partnera PPD-a i Plinare da se pričeka unutar 15 dana od roka. U tom smislu mislim da je PPD požurio. U smislu zakonskih rokova, ne, nije, on ima na to pravo", navodi predsjednik Gradske skupštine Joško Klisović.



I dok se na dnevnoj bazi bore s poslovanjem, dugoročno, gradska vlast traži rješenje za posrnulog diva.

"Jedna od varijanti je, naravno, da Plinara ode u stečaj ako neće moći poslovati kako treba", navodi.

HEP zainteresiran za Plinaru

Među opcijama je i prodaja. Zainteresiran je i HEP.

"Pokrenuli smo aktivnosti, no tek u svrhu procjene potencijala društva GPZ Opskrba. U tijeku je postupak nabave konzultantske usluge", poručuju.



HDZ je protiv prodaje. Kažu - nema ništa ako će to olakšati građanima. Na svojoj strani Tomašević ima i koalicijskog partnera, a Klub Milana Bandića na takvu ideju je jasan.



"Moram priznati da me to sablaznilo, tako bi Gradom Zagrebom mogao vladati bilo tko. I moja baka bi mogla voditi Grad Zagreb tako da rasprodaje ono što imamo", kazala je Gordana Rusak.



Za stanje u Plinari Tomašević krivi Milana Bandića. Njegovi nasljednici takve optužbe odbacuju. A građanima je svega dosta.



"Ne smeta ništa, ljudi moraju dobiti po nekoj socijalnoj cijeni, ne mogu platiti nešto nemoguće", smatra Zlatko.



"To je meni sve ovako malo čudno i računi i HEP i plin. Nismo prezadovoljni", dodaje Ivanka.



Kako bi i bili kad im, kad sve poplaćaju, uvijek ostaje premalo.

