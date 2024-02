U Francuskoj gori 900 tona litijevih baterija: Na terenu je oko 70 vatrogasaca

Oko 900 tona litijevih baterija gori u tvornici za recikliranje baterija u južnoj Francuskoj, tvoreći oblak gustog crnog dima, priopćile su francuske vlasti u nedjelju.

Požar je izbio u subotu u skladištu u vlasništvu francuske grupe za recikliranje SNAM u Viviezu, sjeverno od Toulousea, objavio je lokalni vijećnik Pascal Mazet na platformi X.

Novine Le Monde izvijestile su da se oko 70 vatrogasaca bori da požar stavi pod kontrolu. Lokalni dužnosnik Charles Giusti rekao je na televiziji BFM da nema opasnosti za ljude koji žive u blizini.

