U Berlinu je u četvrtak ujutro izbio požar nakon nekoliko eksplozija na policijskom poligonu za uništavanje i skladištenje eksplozivnih naprava, koji se proširio na okolnu šumu Grunewald na jugozapadu grada.

"Požar se proširio na površini od jednog i pol hektara. I dalje nije pod kontrolom", rekao je glasnogovornik berlinske vatrogasne službe.

Gašenje požara sprječavaju daljnje eksplozije uzrokovane požarom.

Vatrogasci svjedoče o velikim metalnim predmetima koji padaju po okolnoj šumi nakon svake eksplozije. Za sada nije poznato što je u rano jutro izazvalo prvu eksploziju na poligonu.

