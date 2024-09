Bivša djevojka ubojice iz Mladenovca: "Morala sam pristati na seks, inače ne bih došla kući"

U petak je nastavljeno suđenje Urošu Blažiću, osumnjičenom za masovno ubojstvo kod Mladenovca u Srbiji u svibnju prošle godine u kojemu je ubijeno devet i ranjeno dvanaest osoba.

Suđenje se održalo u zgradi Specijalnog suda u Beogradu.

Suđenju su prisutvovali svi svjedoci koji su bili pozvani, osim jednoga, uključujući obitelj Blažić. Prisustvovale su i obitelji žrtava.

Blažići su prethodno putem svojeg odvjetnika pokušali iskoristiti pravo o nesvjedočenju, no sutkinja je rekla da će ih novčano kazniti ako se ne pojave u petak na sudu.

Djed, majka, brat i snaha Uroša Blažića odbili su danas svjedočiti pred sudom. Majka Biljana izrazila je sućut obiteljima žrtava.

Bivša djevojka: "Prisilio me na seks"

Na sudu je iskaz dala i Uroševa bivša djevojka Anastasija Đorđević.

Rekla je da je kod Uroša vidjela oružje u kući odnosno da je pištolj držao ispod jastuka.

"Kada smo se mi upoznali, stvarno je sve bilo na mjestu, njemu se nije svidjelo to što želim ići u vojsku. Htio je da se udam za njega tijekom četvrte godine srednje škole i da je završim izvanredno kao što je uradila njegova šogorica. Mi smo se tad posvađali i raskinuli."

Ispričala je i kako je večer prekida bila prisiljena s njime imati seksualni odnos.

"To je bila posljednja noć, kada smo prekinuli. Kad sam skupila svoje stvari. On se ponašao kao da je sve normalno. Kad sam vidjela da, ako ne pristanem, neću ni kući stići, tad je bio prvi i posljednji put. Morala sam pristati da bih stigla kući", izjavila je Anastasija, piše Blic.

Poznanik se onesvijestio

Poznanik Uroša Blaževića koji je pozvan kao svjedok, Milan Vesić, rekao je da Blažića poznaje dvije-tri godine i da se nisu puno družili.

Objasnio je kako je njihov posljednji razgovor bio oko prehrane i supstanci za vježbanje - poput hormona i proteina.

"O vežbanju jedino znam da je počeo mjesec ili dva prije svibnja, a što je sve koristio, to ne znam. Tad je došao u Beograd, rekao je da će krenuti u teretanu i da će to koristiti. Tad sam ga posljednji put vidio. Ja mu nisam davao savjete o tome jer se ne razumijem u to", rekao je Vesić.

Nekoliko trenutaka potom, Vesić se onesvijestio.

