Startaj Hrvatska: Inspirativan početak sezone s proizvodom koji priča priču Doline Neretve

Vinko je svoj put započeo skromno, vođen idejom da spoji svoju strast prema pivu i želju da ispriča priču o bogatoj povijesti Doline Neretve. Njegovo pivo Brewville, koje nosi duboku povezanost s lokalnom tradicijom, nakon godina ulaganja i truda sada se nalazi na policama svih INTERSPAR i odabranih SPAR trgovina.

Vinko naglašava koliko mu je važno da kroz svoje pivo prenosi ne samo okuse, već i povijesne crtice rodnog kraja. Stoga, etikete na njegovim bocama nose imena koja podsjećaju na važne trenutke i znamenitosti Doline Neretve, dodajući element storytellinga u ovaj proizvod.

Startaj Hrvatska: Inspirativan početak sezone s Vinkom Dragovićem i njegovim proizvodom Brewville -pivom koje priča priču Doline Neretve - 1 (Foto: PR)

No, put do uspjeha nije bio jednostavan. Vinko je svoju pivsku avanturu započeo iz hobija, kuhajući pivo kod kuće, ali prvi pokušaji nisu obećavali mnogo. „Prva piva koja sam skuhao kod kuće bila su katastrofa. Supruzi sam razbio štednjak, a pivo je smrdjelo. Zasmrdio sam pola zgrade!“ prisjeća se Vinko kroz smijeh. Unatoč tim početnim neuspjesima, nije odustao. Naprotiv, Vinko je uložio sve kako bi poboljšao svoje vještine i prenio svoju proizvodnju izvan kuhinje.

Kako je njegov hobi prerastao u ozbiljan posao, suočio se s nizom izazova, osobito kad je pandemija COVID-19 omela planove za proširenje proizvodnje. „Naručili smo opremu iz Kine, ali zbog pandemije izvođači je nikada nisu stigli sastaviti. To nas je stavilo u težak položaj“, ispričao je Vinko, prisjećajući se kako su on i njegov tim odlučili sami sastaviti opremu 2021. godine. „Poučen tim iskustvom, shvatio sam da je ključ uspjeha upornost. Rizik je uvijek prisutan, ali tko ne riskira, ne profitira“, dodao je, jasno pokazujući koliko je voljan ulagati u ovaj posao, bez obzira na prepreke.

Vinko Dragović (Foto: PR)

Njegova supruga Branka bila mu je stalna podrška kroz cijeli proces, a u svemu ima podršku svoje dvoje djece. „Pokušavam im usađivati radne navike, da vide kako uz rad dolazi i rezultat i nagrada“, kazao je Vinko, govoreći o djeci koja su s velikom pažnjom pratila očevu poduzetničku avanturu. Supruga Branka također je sudjelovala u stvaranju pivovare, pružajući mu podršku kad je bilo najpotrebnije. „Kao obitelj trudimo se biti mu podrška“, objašnjava Branka, naglašavajući kako su zajedno prošli kroz teške trenutke, ali su na kraju uspjeli.

Suvlasnik pivovare Brewville, Stipe Taslak, također je podijelio dio priče o njihovom zajedničkom poduzetničkom putu. „Kad smo Vinko i ja počeli kuhati pivo, nismo zamišljali da će to jednog dana postati naš posao“, prisjetio se Stipe. „Bilo je to nešto što smo radili iz čiste strasti, ali kako su naši proizvodi postajali sve bolji, shvatili smo da imamo priliku stvoriti nešto veće. Naručili smo sve što nam treba, pronašli stari hangar koji smo pretvorili u pivovaru i krenuli u neizvjesno“, dodao je Stipe. U svom poslu suočavali su se s brojnim izazovima, no njihova je odlučnost bila jača od svih prepreka: „Rizik je uvijek tu, ali vjerovali smo u ono što radimo.“

Startaj Hrvatska: Inspirativan početak sezone s Vinkom Dragovićem i njegovim proizvodom Brewville -pivom koje priča priču Doline Neretve - 7 (Foto: PR)

Nakon audicije, došlo je vrijeme da Vinkovu i Stipinu manufakturu posjete SPAR-ovi stručnjaci za audit proizvodnje. „Audicija je protekla bez stresa, ali tada su stigli stručnjaci SPAR-a i shvatili smo da moramo detaljno očistiti sve, od krova do podova“, prisjetio se Vinko. „Dali smo sve od sebe da pivovara bude čista, ali nam je nepoznanica bila dokumentacija“, dodao je, ističući kako je bilo potrebno mnogo rada i prilagodbi kako bi ispunili sve zahtjeve koje su primijećene na auditu. Budući da su u tome na kraju uspjeli, SPAR Hrvatska od njih je naručio čak 14.000 bočica piva.

Brewille piva su nepasterizirana i nefiltrirana, čuvajući time svoje prirodne karakteristike i puni okus. U ponudi su dva svjetla okusa: Tough Life (American pale ale), I'll Be Back (india pale ale) te crno pivo The Might od Rome (outmeal stout) i svijetli lager Bright Arrow.

Žana Lovrić, direktorica nabave i prehrane & NF1 SPAR Hrvatska (Foto: PR)

Jedna od posebnosti Vinkova piva su etikete koje pričaju priče. Svaka etiketa nosi humorističan i provokativan prikaz prošlosti, a ove priče potiču potrošače na interakciju s proizvodom na dubljoj razini Naime, na svakoj bočici nalazi se QR kod koji vodi na malu priču. „Vjerujem da će potrošači koji poštuju kvalitetan proizvod radije posegnuti za craft pivom nego za industrijskim“, zaključio je Vinko, govoreći o važnosti personaliziranog pristupa u izgradnji odnosa s kupcima.

Sudjelovanje u projektu ''Startaj Hrvatska'' za Vinka ima veliko značenje. „Kad sam ulazio u ovaj posao i pokretao craft pivovaru, mislio sam da će sve ostati na lokalnoj proizvodnji u Dolini Neretve. Sad, kad vidim svoje proizvode na policama SPAR-a, shvaćam da smo otišli više koraka dalje. Sad kad smo već tu, nema natrag, možemo ići samo naprijed“, istaknuo je Vinko, svjestan koliko je daleko stigao od svojih prvih piva kuhanih kod kuće.

Brewville -pivo koje priča priču Doline Neretve (Foto: PR)

Ova inspirativna priča o upornosti i strasti prema kvaliteti nastavak je misije ''Startaj Hrvatska'' da pruži podršku domaćim poduzetnicima i potakne razvoj malih poduzeća. Pratite nas i u idućim epizodama dok nastavljamo otkrivati zanimljive proizvode i životne priče koje stoje iza njih! Gledatelji će i u narednim epizodama imati priliku upoznati druge poduzetnike i njihove proizvode, svjedočeći kako upornost, strast i podrška mogu dovesti do nevjerojatnih rezultata.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom SPAR po najvišim profesionalnim standardima.