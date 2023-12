Potresna svjedočanstva izraelskih talaca: "Dani tamo prolaze kao vječnost. Nisam spavala 49 dana"

Braća Itay i Maya Regev oteta su s festivala Supernova prvog dana rata, 7. listopada kad su hamasovci ubili više od 350 ljudi. Tada su ih razdvojili i odveli u tunele ispod Gaze.

"Dani tamo prolaze kao vječnost. To je glad, to je čežnja za obitelji, to je težak mentalitet. Uvjeti su teški", ispričao je Itay koji je sa sestrom snimio svoje iskustvo. Njihov video prikazan je u Tel Avivu u subotu kada su se Izraelci okupili i pozvali na oslobađanje još 130 talaca.

"Svaki dan je kao u paklu. Nenormalan strah, nema spavanja. Neznanje je strašno", dodala je Maya.

Svoje iskustvo ispričala je i 78-godišnja Margalit Moses koja je preživjela rak. Ispričala je da su joj otmičari uzeli aparat za kisik.

"Mogla sam disati, ali nisam mogla spavati. Nisam spavala 49 dana. Biti taoc u tunelu je nepodnošljivo. Moramo vratiti ljude čim prije moguće", rekla je u snimci.

Ofeliju Roitman (77) rekla je da su je oteli traktorom iz njeznog doma u kibucu Nir Oz.

"Prva dva tjedan bila su jako strašna. Bila sam gotovo bez bilo kakvog svjetla i gotovo bez hrane. Podsjetilo me na holokaust. Pojela sam komade pite i sačuvala ih tako da imam nešto za pojesti drugi dan", naglasila je i dodala da tamo dani traju kao tjedni, prenosi Sky News.