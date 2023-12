Više od tri milijuna Amerikanaca pati od ove bolesti: Provjerite imate li i vi neke od simptoma

Sindrom kroničnog umora pogađa 3,3 milijuna Amerikanaca prema novim podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Brojka od 3,3 milijuna je puno viša nego su to prethodne studije prognozirale, a nagađa se da je sindrom kroničnog umora kod nekih pacijenata potaknut COVID-om.

Izvješće CDC-a temelji se na istraživanju provedenom na 57.000 odraslih Amerikanaca 2021. i 2022. druge godine.

Sudionici su upitani je li im zdravstveni djelatnik ikada rekao da imaju sindrom kroničnog umora i imaju li ga još uvijek. Oko 1,3% je odgovorilo potvrdno na oba pitanja, što znači oko 3,3 milijuna odraslih Amerikanaca, rekli su dužnosnici CDC-a.

Kako navodi doktorica i koautorica izvješća Elizabeth Unger sindrom kroničnog umora "očito nije rijetka bolest".

Slučajevi su češći kod žena nego kod muškaraca, a stope su bile veće kod ljudi u dobi od 50 do 69 godina, no to ne znači da ostali ne mogu biti pogođeni, piše CBS News.

Simptomi sindroma kroničnog umora

"Simptomi su ekstremna iscrpljenost nakon tjelesne vježbe i mentalnog napora, neosvježavajući san, problemi s pamćenjem, promjene težine, ekstremni emocionalni stres, glavobolje i bolovi u mišićima", objašnjava doktor Eric Ascher.

"Budući da simptomi odražavaju mnoge druge sindrome, može biti teško dijagnosticirati", dodao je.

Ključna tri simptoma su šest ili više mjeseci umora u kombinaciji sa znatno smanjenom sposobnošću obavljanja aktivnosti koje su prije bile uobičajene, povećani umor nakon fizičke ili mentalne aktivnosti te problemi sa spavanjem.

"Istraživači još nisu pronašli točan uzrok sindroma kroničnog umora, ali može se pojaviti nakon "virusnih ili bakterijskih infekcija, može biti posljedica genetike, kronične ili autoimune bolesti i fizičke ili emocionalne traume", objasnio je Ascher.