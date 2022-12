Seimološka služba BiH javlja kako je potres bio jačine 4,4, a epicentar je u Stocu. Prva informacija objavljena na EMSC-u bila je o magnitudi 4,5.

Epicentar je bio na dubini od 5 kilometara, 19 kilometara od Stoca i 36 kilometara od Mostara. Oko pet sekundi podrhtavalo je tlo te je izazvalo uznemirenost kod građana.

Kako su izvijestili iz Federalnog seizmološkog zavoda, njihovi uređaji su zabilježili potres čija je magnituda iznosila 4,4 po Richteru.

Potres se osjetio na širem području Hercegovine i južnom dijelu Hrvatske. Za sada nema dojava o štetama ili eventualnim posljedicama.

"Dobro proteslo i dugo", "Ovo je momački bilo i ne baš kratko", "Ovo je bilo prilično uznemirujuće", neki su od komentara objavljenih na servisu EMSC.

Potres se osjetio u Dubrovniku, Makarskoj, Splitu...

"Kratko, ali jasno", komentar je iz Splita.

