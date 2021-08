U nedjelju kasno navečer, treslo se tlo u BiH, a podrhtavanje se osjetilo i dijelovima Hrvatske.

Prema EMSC-u, epicentar je bio 12 kilometara sjeveroistočno od Banja Luke. Na dubini od 10 kilometara treslo je 3,9 po Richteru, javlja EMSC.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.9 in Bosnia and Herzegovina 41 min ago pic.twitter.com/XwG4V2XuKx