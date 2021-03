Potres jačine 3 stupnjeva pogodio je Bosnu i Hercegovinu u petak navečer.

Oko 20:40 u petak zatreslo se tlo nedaleko od Mostara u Bosni i Hercegovini.

EMSC je zabilježio potres jačine 3 stupnjeva s epicentrom četiri kilometra od Stolca i 35 kilometara od Mostara.

''Kao eksplozija - udar, tutnjava'', ''Baš je bilo jako'', ''Dugo se treslo'', neki su od komentara stanovnika koji su osjetili potres.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M3.0 in Bosnia and Herzegovina 41 min ago pic.twitter.com/E5H6sRxyd3