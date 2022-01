Ukupno je 15. dan nakon nestanka 27-godišnjaka iz Splita. Istraga se i službeno proširila na tri nova grada, a za Matejem tragaju sve službe. U potragu se osobno uključio i ministar te ravnatelji policije i Žandarmerije.

Nakon dva tjedna od nestanka Splićanina Mateja Periša u Beogradu - istraga je proširena na još tri grada - Smederevo, Požarevac i Pančevo.

U potragu su uključeni i pripadnici Žandarmerije, Policijske brigade i policijskih uprava Pančevo, Smederevo i Požarevac. Pretražuje se obala Dunava, a radi se o području od 25 kilometara, navode Novosti.

Riječ je o potezu od naselja Orešac pa nizvodno do ušća Velike Morave u Dunav. To je područje od 25 kilometara, od Orešca na 1124. kilometru do ušća Morave na 1103. kilometru vodotoka.

Matejev otac komentirao rekonstrukciju kretanja svojeg sina: "Policija je predstavila dijelove svojih saznanja vrlo stručno. Ono što očekujem je..."

Kako neslužbeno doznaje Kurir - Ministar unutarnjih poslova Aleksandar Vulin, zajedno s ravnateljem beogradske policije Veselinom Milićem i ravnateljem ronilaca Žandarmerije, na čamcu pretražuje rijeku Savu.

Sa njima je navodno i Nenad Periš.

