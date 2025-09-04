Portugal zavijen u crno nakon nesreće uspinjače. Koliko je sigurna ona zagrebačka? "Nezamislivo je da se ovo dogodi"

I Zagrepčani s nevjericom prate vijesti o tragediji u turistički omiljenom Lisabonu. Pitanje sigurnosti postalo je glavna tema i na našim ulicama.



"Pa zapravo nas je osupnulo i strašno je to da je toliko puno ljudi nastradalo, čak nezamislivo da se to dogodi u urbaniziranoj sredini. Znatiželjna sam, i da sam turist, sigurno bi se vozila i vozila sam se po uspinjačama", rekla je Silvija.



"Neugodno bude čovjeku. Baš si razmišljam, kad god negdje idem, gdje prođem, hoću isprobati takve stvari. Uvijek odem probati, imam nekog povjerenja da će sve biti u redu. Mislim, loše stvari se dogode. Bože, čuvaj. Ali opet strašno, neka ljudska odgovornost...Treba provjeravati, gledati, čuvati ljude i turiste svoje", rekao je Denis.

Svake godine tisuće Hrvata posjećuju Lisabon. Ima i onih kojima je to stalni boravak - među njima je i Hana Tisch.



"Ovdje smo svi duboko potreseni ovom tragedijom. Srećom, nisam bila u gradu u to vrijeme, ali od ranog jutra mi stižu poruke, pozivi - od obitelji, prijatelja, poznanika i provjeravaju je li sve u redu, jesmo li dobro. Vijesti su naravno upaljene cijeli dan", ispričala je Tisch.

Tragedija je, dodaje, pogodila upravo ono što Lisabon simbolizira.

"Uspinjače i žuti tramvaji su simbol grada Lisabona i velika su turistička atrakcija, međutim jako su stari i pitanje je vremena kad će izaći iz funkcije, kad će prestati s radom i žalosno je da se ovako nešto moralo dogoditi. Radi se uglavnom o turistima i o strancima, međutim bilo je i nešto Portugalaca", nadodala je Tisch.

Stručnjaci nisu posve sigurni - kako se ovo uopće moglo dogoditi?



"Navedeno je da je došlo do puknuća užeta. Iako je ovo vezano za našu uspinjaču, ja ne znam njihove sustave, kakvi su - kod pucanja užeta postoje sigurnosni sustavi, gdje se kabina ne bi smjela nekontrolirano kretati, te bi trebalo doći do kočenja", objasnio je Siniša Uglik, voditelj zagrebačke uspinjače.

Zakon o žičarama složen je po europskim direktivama i sve se države propisa moraju držati.



"Uspinjača ima više kočnica. I to je tako složeno da se u slučaju pucanja užeta aktivira i glavna kočnica, a ako ona slučajno otkaže - aktivira se i čeljusna kočnica koja se uhvati za šinu i onemogućava nekontrolirano kretanje niz kosinu", objasnio je Uglik.

U Zagrebu su kontrole dnevne, tjedne, mjesečne, polugodišnje i godišnje.

"Sretna sam što se naša uspinjača renovira i što se često to radi, makar se ljudi kao ljute, ali mislim da je dobro da netko vodi računa o našoj sigurnosti", nadodala je Silvija.

Hrvatsko veleposlanstvo u Portugalu potvrdilo je – među stradalima nema hrvatskih državljana. Nesreća u Lisabonu podsjetnik je koliko su sigurnosni standardi ključni i koliko cijena života ne smije biti upitna.

