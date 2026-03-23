VIDEO Tajanstveni američki pomorski dron "osvanuo" na turskoj obali, nitko ne zna kako je tamo došao

Tajanstveni pomorski dron isplovio je na obalu Crnog mora u Turskoj, izazivajući nagađanja o njegovom podrijetlu i svrsi. Stanovnici Turske regije Ordu otkrili su 21. ožujka u rano poslijepodne ono što je kasnije identificirano kao bespilotno površinsko plovilo (USV) AEGIR-W, proizvedeno od strane američke obrambene tvrtke Sierra Nevada Corporation (SNC).

Fotografije koje su se pojavile na internetu odgovarale su prikazima iz brošura SNC-a za obitelj pomorskih višenamjenskih dronova AEGIR. Kako je dron stigao u Tursku još uvijek nije poznato, a teorije se kreću od pogrešaka u testiranju do njegove operativne uporabe u Ukrajini, prenosi portal The Avitaionist.

Turski portal Türkiye Today izvijestio je da je tim za uništavanje eksplozivnih naprava (EOD) turske ratne mornarice uništio USV u "kontroliranoj detonaciji", daleko od obale. Odluka o uništavanju plovila donesena je zbog prisutnosti eksplozivne naprave na njemu, što se rijetko koristi tijekom testiranja takvih i sličnih sustava.

Görseller üzerinden yapılan incelemelerde, bahsi geçen İDA'nın, AEGIR ailesinin AEGIR-W adlı üyesi olduğu görülüyor.



Yaklaşık 10 metre uzunluğundaki AEGIR-W, azami 900 kilometre menzile sahip ve 25+ knot sürate ulaşabiliyor. Otonom olarak görev icra edebilen İDA'nın faydalı yük… https://t.co/Uqdb24Z73G pic.twitter.com/jZ3DjBbdx0 — SavunmaSanayiST.com (@SavunmaSanayiST) March 21, 2026

"Stanovnici koji su primijetili nepoznati objekt obavijestili su vlasti, a interventne ekipe upućene su da osiguraju mjesto događaja. Stručnjaci iz zapovjedništva S.A.S. Grupe iz Istanbula pregledali su plovilo u subotu i zaključili oko 14:00 sati po lokalnom vremenu da je i dalje operativno i da nosi streljivo, prema izjavi guvernera. Plovilo je odvučeno otprilike četiri kilometra od odale na pučinu i uništeno u kontroliranoj eksploziji. Obližnje kuće evakuirane su kao mjera predostrožnosti tijekom operacije", objavio je navedeni turski portal.

Turkish SAS commandos towed it 2 km off the coast and destroyed it safely. However, the blast was massive; there was a significant amount of explosives involved. pic.twitter.com/ZP78Pa1UeD — ALi BaKır (@ALiBakr53) March 22, 2026

Pronađeni pomorski dron ima oblik nalik američkom ratnom brodu USS Zumwalt, sa stranama trupa nagnutim prema unutra, prednjim otvorom i malim elektro-optičkim senzorom na mostu drona. Prema proizvođaču SNC-u, AEGIR-W dizajniran je za obavještajne, nadzorne i izviđačke operacije (ISR), elektroničko ratovanje (EW), ofenzivne operacije i autonomnu opskrbu u područjima visokog rizika. Plovilo je dužine ispod 10 metara, s dosegom preko 500 nautičkih milja (900 kilometara), brzinom većom od 25 čvorova i koje može nositi teret od 300 kilograma, radeći potpuno autonomno ili pod kontrolom operatera.

Ostale varijante uključuju manji AEGIR-F, namijenjen jednonamjenskim kinetičkim misijama, i najveću varijantu, AEGIR-H. Uključenost Ukrajine je moguća, ali nije potvrđena, budući da AEGIR-W nije dio javno objavljenih transfera oružja Kijevu, ističe The Aviationist. Njegova prisutnost na Crnom moru može odražavati širu uporabu tog američkog pomorskog drona od strane Ukrajine protiv Rusije, iako se ne zna je li ruska vojska intervenirala u ovom slučaju i zašto se dron nasukao na tursku obalu.