Osvježenje uz kišu i buru, a onda se vraća toplo vrijeme: Meteorolog donosi detalje

Naše krajeve u prizemlju pokriva prostrano polje visokog tlaka koje će u ponedjeljak i u utorak malo oslabjeti. Zatim će prema nama ponovno jačati greben anticiklone, uz dotok malo svježijeg zraka sa sjevera kontinenta. No atmosfera sredinom tjedna neće biti posve stabilna zbog prolaza visinske doline koja će donijeti vlažan i nestabilan zrak.

Ujutro i prijepodne u većini krajeva pretežno sunčano, prolazno uz porast naoblake. Vjetar slab do umjeren. Na Jadranu još u noći i ujutro umjerena, podno Velebita i jaka bura. Najniža jutarnja temperatura od 4 do 8 Celzijevih stupnjeva. Na Jadranu toplije od 12 do 17 - čemu će ovog puta pridonijeti i fenski učinak bure.

Tijekom dana u Središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren. Ugodno toplo uz najvišu temperaturu od 20 do 24 stupnja. I u istočnim predjelima poslijepodne dosta sunca. Vjetar slab do umjeren, a temperatura od 19 do 22 stupnja.

U Gorskoj Hrvatskoj i na Jadranu pretežno sunčano. U gorju ponegdje uz više oblaka moguć je kratkotrajni pljusak, ponajprije u Lici. Vjetar slab do umjeren, a najviša temperatura od 20 do 25 stupnjeva. U Dalmaciji sunčano, vjetar slab do umjeren, a temperatura od 22 do 26 stupnjeva.

Prognoza za prvi dio tjedna

U unutrašnjosti u utorak prijepodne djelomice sunčano. Poslijepodne porast naoblake pa je u gorskom dijelu moguć poneki pljusak. Prema večeri uglavnom na sjeveru mjestimice kiša - koja će posvuda biti češća u srijedu. U četvrtak sa sjevera postupno razvedravanje uz umjeren i jak sjeverac. Jedino još ujutro na istoku može biti malo kiše. Temperatura u postupnom padu.

Na Jadranu u utorak djelomice ili pretežno sunčano U srijedu više oblaka uz moguću kišu ili pljusak na sjevernom Jadranu, a u četvrtak do sredine dana i u Dalmaciji. U utorak navečer na sjevernom Jadranu zapuhat će bura. U srijedu bura će jačati na umjerenu i jaku - i navečer zapuhati duž cijele obale. U četvrtak posvuda vjetrovito i svježije uz umjerenu na udare i jaku buru i tramontanu.

Po svemu sudeći od petka ponovno pretežno sunčano, a prema kraju tjedna svakim danom ponovno biti sve toplije. U nedjelju u istočnim predjelima, prolazno više oblaka uz vrlo malu mogućnost za neznatnu kišu.