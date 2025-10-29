Drama na Baltiku: Borbeni avioni presreli ruske špijune

Dva poljska borbena zrakoplova presrela su u utorak ruski špijunski zrakoplov koji je letio bez aktivnog transpondera iznad Baltičkog mora, priopćila je danas poljska vojska.

Ruski Il-20 nije podnio plan leta za svoju "izviđačku misiju" u međunarodnom zračnom prostoru, objavila je Varšava, dodajući da zrakoplov nije narušio poljski zračni prostor, a dva poljska borbena zrakoplova MiG-29 ispratila su ga iz tog područja.

"Zahvaljujući visokoj borbenoj spremnosti, profesionalnosti pilota i učinkovitom funkcioniranju sustava protuzračne obrane, operacija je provedena brzo, učinkovito i sigurno", priopćila je poljska vojska, prenosi Independent.

Baltičko more ponekad se naziva "NATO jezerom", omeđeno članicama saveza. No Rusija ima značajnu vojnu prisutnost u svojoj enklavi Kalinjingrad na baltičkoj obali, između Poljske i Litve.

Zelenski: Rusi imaju osam puta više vojnika u Pokrovsku

Ovo se događa u trenutku kada su, prema riječima Volodimira Zelenskog, ruski vojnici stekli uporište u strateški važnom istočnoukrajinskom gradu Pokrovsku.

Ukrajinski predsjednik rekao je da je Rusija rasporedila golem broj vojnika kako bi zauzela taj grad, koji je ključni dio obrambenih linija Kijeva u Donjeckoj oblasti, ali da u tome zasad nije uspjela.

Prema njegovim riječima, snage Vladimira Putina ondje brojčano nadmašuju Ukrajince osam prema jedan.

"Zamislite koliko je tamo ruskih snaga. No, unatoč tome, nisu postigli planirani rezultat", rekao je Zelenski. Moskva je i noćas, ponovno bila meta šireg ukrajinskog napada dronovima, treću noć zaredom.