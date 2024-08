UZNEMIRUJUĆE Pokolj u ruskoj kažnjeničkoj koloniji: Islamisti zaposlenike zatvora uzeli za taoce, najmanje jednog ubili

Islamisti zatočeni u ruskoj kaznenoj kolonij, koji za sebe tvrde da su pripadnici džihadističke Islamske države (IS) napali su u petak noževima stražare i najmanje jednog ubili te nekoliko ljude oteli za taoce, izvijestili su državni mediji.

Na video snimci koji je objavio informativni kanal Mash mogu se vidjeti najmanje dva napadača. Jedan od njih je vikao da su "mudžahedini" IS-a i da su zauzeli zatvor u oblasti Volgograda.

Najmanje četvero zatvorskih djelatnika se vide kako leže ili sjede u lokvama krvi. Svi leže nepomično, a na jednom se vidi da mu je prerezan vrat. Drugi se može vidjeti kako sjedi kod vrata, a muškarac s nožem ga drži za vrat.

Državni mediji za sada javljaju o jednom ubijenom, no video snimka daje naslutiti da je broj ubijenih zasigurno veći.

