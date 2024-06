Pucnjava u ruskom zatvoru: Skupina militanata pobjegla i zatočila čuvare

Ruske specijalne snage oslobodile su dvojicu čuvara i ubile šest muškaraca povezanih s Islamskom državom koji su ih uzeli kao taoce u pritvorskom centru u južnom gradu Rostovu, priopćila je zatvorska služba. Državni mediji navode da su neki od muškaraca osuđeni za teroristička djela i da su optuženi za povezanost s ISIL-om, koji je preuzeo odgovornost za smrtonosni napad na moskovsku koncertnu dvoranu u ožujku.

Šestorica muškaraca uspjela su izbiti prozorske rešetke i spustiti se nekoliko katova uz pomoć užeta, nakon čega su zatočili čuvare prijeteći im nožem i vatrogasnom sjekirom. Prije nego što su specijalci upali u pritvorski centar, Telegram kanal 112 prikazao je jednog od otmičara kako maše nožem pored jednog od vezanih čuvara. Na snimci iz zatvora objavljenoj na ruskim Telegram kanalima čuli su se pucnjevi iz automatskog oružja, a video prikazuje šest mrtvih muškaraca u lokvama krvi, prenosi The Gurardian.

