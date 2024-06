"Nemojte me ubiti!" Spašeno četvero talaca, među njima i djevojka sa snimke koja je šokirala svijet

Izraelska vojska objavila je kako je četvero talaca, koji su oteti 7. listopada na Nova festivalu, spašeno. Oslobođeni su Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrei Kozlov (27) i Shlomi Ziv (40).

Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27), and Shlomi Ziv (40) were rescued in a special operation by the IDF, ISA and Israel Police from 2 separate locations in the heart of Nuseirat after being kidnapped by Hamas from the Nova music festival.

They are in good…



— Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2024

Spašeni su tijekom akcije u kojoj su zajedničkim snagama sudjelovale izraelske sigurnosne službe i policija, a locirani su u Nuseiratu u središnjem dijelu Gaze.

Na platformi X objavljene su fotografije i snimke susreta Noe Argamani s ocem nakon osam mjeseci zatočeništva.

Noa Argamani reunited with her father ❤️‍🩹



— Aviva Klompas (@AvivaKlompas) June 8, 2024

The moment a lifeguard on the Tel Aviv beach announces that 4 hostages were rescued alive from Gaza...

— Alok (@alokdubey1408) June 8, 2024

Noa Argamani djevojka je koju su pripadnici Hamasa oteli na motoru, a snimka u kojoj ju razdvajaju od njezinog dečka i na kojoj moli za milost obišla je svijet.

This young Israeli girl, Noa, was attending a dance festival in Israel when Palestinian terrorists attacked.



— Ari Ingel (@OGAride) October 7, 2023

Objavljeno je da su svi oslobođeni taoci u dobrom fizičkom stanju, no primljeni su u Sheba Tel-HaShomer medicinski centar radi dodatnih pretraga. Ministarstvo zdravstva u Gazi koje je pod vodstvom Hamasa objavilo je da su tijekom izraelske akcije ranjeni i ubijeni deseci ljudi, među kojima je bilo i djece. Osoblje bolnice Al-Aqsa, tvrde, bori se kako bi zaprimilo sve ozlijeđene, piše BBC.