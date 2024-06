Popularni TV voditelj nestao tijekom odmora: Krenuo u šetnju i od tada mu se gubi svaki trag

67-godišnji TV voditelj Michael Mosley sa suprugom je boravio na odmoru na malom grčkom otoku Symi u sastavu otoka Rodos. Supruga je primijetila da ga nema u srijedu dok je bila sama na plaži.

Vjerovala je da je Michael pješice otišao do središta otoka, no zabrinula se kada je u smještaju gdje su boravili pronašla njegov mobitel, a on se nije vratio.

U tijeku je velika akcija potrage i spašavanja, a u pomoć su pristigli i vatrogasci iz Atene te se područje pretražuje uz pomoć policijskog psa, helikoptera i drona.

Grčka policija priopćila je da je Mosley u srijedu ostavio svoju suprugu na plaži i krenuo u šetnju do središta otoka. Njegov telefon pronađen je na mjestu gdje je boravio sa suprugom, koja je i prijavila njegov nestanak, rekao je policijski glasnogovornik za BBC News.

67-godišnji voditelj poznat po sudjelovanju u BBC-jevim emisijama Trust Me, I'm A Doctor i The One Show te po ITV-jevu showu This Morning.

Akcija spašavanja koncentrirana je na područje Pedi u Symiju, gdje je Michael posljednji put viđen, no riječ je o opasnom stjenovitom području. Načelnik općine Eleftherios Papakalodoukas rekao je kako je prema informacijama od vatrogasaca gotovo nemoguće da je Mosley još uvijek tamo.

"To je vrlo malo i kontrolirano područje, puno ljudi. Da mu se tamo nešto dogodilo, dosad bismo ga pronašli", rekao je Papakalodoukas za BBC i dodao kako vjeruje da je Mosley slijedio neki drugi put ili je pao u more.

Njegova je supruga uz pomoć prijatelja uputila apel za pomoć, u kojem navodi i da je Michael u trenutku nestanka na sebi imao plavu kapu, polo-majicu i kratke hlače.

More officials will join the search efforts on the Greek island of Symi for Dr Michael Mosley - on Wednesday morning he was with a couple on the beach , just before he set of on a coastal walk . He did not have his mobile phone with him , he left it on the beach . Police on the… pic.twitter.com/0z26P5jwyB