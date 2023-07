VIDEO/FOTO Što se događa s Kadirovim? Pojavile se glasine da je čečenski vođa na samrti: On se oglasio čudnom porukom

Ukrajinski mediji prenijeli su nagađanja o zdravstvenom stanju Ramzana Kadirova koja su se pojavila na društvenim mrežama. Kadirova se danima nije vidjelo u javnosti.

Otprije je poznato da ima problema s jetrom i bubrezima, no čini se da mu se stanje pogoršalo. Spekulacije su se pojavile na nekoliko Telegram kanala. Jedan od njih se pozvao na objavu Kadirovog sina Adama u kojoj moli "Svevišnjeg" da zaštiti njegova oca.

Kadirov se oglasio na Instagramu kako bi zaustavio glasine kako je teško bolestan. No, njegova poruka koju je pritom rekao je, u najmanju ruku, čudna.

Pročitajte i ovo Nesreća tijekom treninga VIDEO Sudarili se vojni avioni u zraku: Jedan pilot poginuo, drugi čudesno preživio

"Zanimljiv život. Zanimljiv život. Život općenito može biti zanimljiv kad je kratak. Zato ne želimo dugo živjeti. Živjet ćemo kratko, ali dostojanstveno", kazao je u videu. Kadirov je na snimci bio u društvu sa zastupnikom ruske Dume Adamom Delimhanovim za kojeg se vjerovalo da je nestao.

Kadyrov goes live on Instagram to stop the rumors that he’s gravely ill. The funny part is that his message seems to confirm that he doesn’t expect to live long. #Kadyrov #Chechnya #Russia pic.twitter.com/KUNv78VrXW

Mnogima nije promakao jedan detalj sa snimke - izgled ruke Kadirova, otečene i tamnocrvene kože na mjestu na kojem se oboljelima obično daje infuzija ili lijekovi. Na njegovu prstu je vidljiva bolnička oznaka.

While the rumours of Ramzan Kadyrov's death are exaggerated, reports he is not well are true.



In a recent video, his hand is bruised from the use of a lure to provide fluids and he wears a hospital tag on his finger.#Kadyrov #Putin #Russia #Ukraine pic.twitter.com/MVNG4hNICO