VIDEO Tragedija tijekom obuke: Vojni zrakoplovi sudarili se u letu pred okupljenim građanima

Kolumbijske zračne snage potvrdile su smrt potpukovnika Maria Andrésa Espinosa Gonzáleza u nesreći dvaju zrakoplova Embraer T 27 Tucano, koji su se sudarili u letu dok su izvodili manevre za obuku, u pripremi za nadolazeću vojnu manifestaciju.

Nesreća se dogodila u mjestu Apiay u središnjem dijelu zemlje pred građanima koji su došli gledati manifestaciju, a snimka tragične nesreće podijeljena je i na društvenim mrežama.

Mid-air collision - Two AT-27M Tucano planes of the Colombian Air Force crashed at the Apiay Air Base while carrying out a practice for the 2023 aeronautical fair to be held in Rionegro, Antioquia.



📹Alicia Méndez#aircraft #accident #aviation pic.twitter.com/ReKtB0Ypyw