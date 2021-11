Misteriozna bolest pojavila se u jednom rijetko naseljenom području u Kanadi. Dok pokrajinske vlasti tvrde da nema povezanosti i mole savezne države da se ne miješaju, stručnjaci smatraju da je potrebna temeljitija istraga.

Prošle su dvije godine otkada se Kanađanin Roger Ellis razbolio. Zdravstveno stanje mu se pogoršavalo iz dana u dan, a u prva tri mjeseca izgubio je 60 kilograma - jeo je pomoću sonde i koristio se invalidskim kolicima.

"Zamalo smo ga izgubili nekoliko puta", rekao je njegov sin Steve.

Liječnici su bili zatečeni. Isključili su epilepsiju, moždani udar, Creutzfeldt-Jakobovu bolest, autoimuni encefalitis i rak. Roger je proveo više od godinu dana u bolnici prije nego što je prebačen u starački dom.

"Nažalost, samo smo prihvatili činjenicu da nećemo znati što je imao dok ne umre", rekao je sin. Roger se nalazi u domu, a njegova obitelj vjeruje da je obolio od progresivne misteriozne neurološke bolesti, piše Guardian.

Slučajevi, uglavnom koncentrirani u rijetko naseljenom području New Brunswicka, zbunili su stručnjake. A misterij je potaknuo žestoki sukob između dužnosnika, koji sugeriraju da slučajevi nisu povezani, i znanstvenika, koji su tvrdili da su svi simptomi mogli biti izazvani čimbenicima iz okoliša ili zagađivačima.

Žrtve su doživljavale neobjašnjive bolove, grčeve i promjene u ponašanju, rekao je neurolog Alier Marrero. Mnogi su tada pokazivali znakove kognitivnog pada, trošenje mišića, slinjenje i cvokotanje zubima te zastrašujuće halucinacije. Dosad je javno priznato 48 slučajeva, ali dužnosnici upoznati s istraživanjem klastera rekli su za Guardian da broj oboljelih sada premašuje 100.

Ministrica zdravstva New Brunswicka, Dorothy Shephard, objavila je krajem listopada da epidemiološko istraživanje nije pronašlo nikakve značajne dokaze da bi bilo koja poznata hrana, ponašanje ili izloženost okolišu mogli biti uzrok ove bolesti.

Dužnosnici pokrajine New Brunswick došli su do zaključka da bi se moglo raditi o zapravo nepovezanim slučajevima. No, iznenadni pomak u slučaju izazvao je zabrinutost među obiteljima žrtava, koje smatraju da se pokrajina žuri proglasiti slučaj zatvorenim.

Stanovnici su prvi put bili upoznati s činjenicom da postoji klaster kada je procurio dopis pokrajinske agencije za javno zdravstvo u kojem se liječnike moli da paze na simptome slične Creutzfeldt-Jakobovoj bolesti (CJD) – rijetku, smrtonosnu bolest mozga uzrokovanu deformiranim proteinima, poznatim kao prioni.

No, krajem listopada dokument koji je predstavio liječnik Gerard Jansen iz Kanadske udruge neuropatologa šokirao je obitelji sugerirajući da je osam žrtava umrlo od nepovezanih bolesti mozga.

Jansenov rad također je osudila kanadska agencija za javno zdravstvo, koja ga je optužila za nepropisno korištenje privatnih podataka.

Sve u svemu, obitelji još nisu ni blizu saznanja od čega boluju njihovi najmiliji. No, stručnjaci tvrde da je potrebna temeljitija istraga o tom problemu.

"Muka mi je od pomisli da ovo pokušavaju namjestiti kao ništa. Na kraju krajeva, ako nije ništa, onda još uvijek moramo smisliti kako pomoći ljudima. Jer oni i dalje pate", rekao je Ellis.