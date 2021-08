Dok manji broj novozaraženih u zemlji veseli, zabrinjava rast broja post COVID pacijenata. Posljedice i nakon preboljenja osjeti cijelo tijelo.

Više od 23.400 pacijenata obrađeno je u bolnicama zbog post covid sindroma. Broj raste iz mjeseca u mjesec. Kroz riječku bolnicu, od početka godine, prošlo je šestotinjak pacijenata. "Imali smo i bolesnike koji su trebali bolničko liječenje dugo nakon što su preboljeli akutnu fazu bolesti. Bilo da se radi o plućnim embolijama, respiracijskim suficijencijama", objasnio nam je doktor Igor Barković.

Najteže prolaze stariji, kronični bolesnici te oni koje je korona jače pogodila, ali Barković ističe da oni nisu jedini. "Imali smo pacijente koji imaju tešku sliku nakon što su imali blagu sliku u akutnoj fazi bolesti. Bilo je velik broj od ovih šesto pacijenata koji su mlađi pacijenti koji nisu imali do sada neke teže bolesti“, kazao je novinarki Nove TV Katarini Jusić.

Uz pluća, posljedice osjeti cijelo tijelo. Nesanica, pad koncentracije, blaga depresija. A dijagnoza je post COVID sindrom. Psihijatrica Elizabeta Dadić-Hero takve pacijente prima od studenog. "Veliki dio njih nikada ranije nije se javljao kod psihijatra, a najčešće indikacije zašto se sada javljaju su nesanica i depresija", ističe.

Uglavnom se javljaju osobe koje su koronu preboljele kod kuće i to tri do četiri tjedna nakon preboljenja. Najčešće je to radno aktivno stanovništvo. "U blažim nekakvim situacijama možemo ići kroz razgovore i nekakve oblike suportivne psihoterapije, ali u nekim slučajevima potrebni su i lijekovi“, dodaje psihijatrica.

Velike razlike broja cijepljenih po županijama

Post COVID-a nema bez COVID-a. Prvi korak je testiranje. Za sve koji putuju, turiste ali i domaće, u Zagrebu je otvorena turistička COVID ambulanta. Radi tek dva dana. "Danas ih je bilo 75 na testiranju, jučer 39, očekujemo sutra velik interes, dobivamo puno zahtjeva“, potvrdila je Ana Mašić iz ambulante.

Da je takav interes i za cijepljenje struka bi bila sretna. U Hrvatskoj je obje doze primilo 36,6% ljudi. Najbolje stoje Grad Zagreb, Primorsko-goranska i Istarska županija. To još uvijek želi najmanje ljudi u Bjelovarsko-bilogorskoj, Splitsko-dalmatinskoj i Šibensko-kninskoj županiji.

Dogovara se i cijepljenje u ljekarnama. U mreži bi ih trebalo biti više od dvadeset. Detalji se još bruse. "Ovo cijepljenje ne smanjuje mogućnost zaraze delta sojem, ali smanjuje teške ishode što zapravo želimo postići“, zaključila je epidemiologinja Morana Tomljenović.

Cilj je i produžiti turističku sezonu, osigurati mirnu jesen te za dva dana na novoj korona karti Europe narančastu boju zamijeniti zelenom.

