Uplatio je listić, ali blagajnik je pogriješio: Muškarca šokiralo što se zatim dogodilo

Zahvaljujući nenamjernoj pogrešci jedan je Amerikanac osvojio popriličnu svotu novaca. Naime, Michael Sopejstal iz američke savezne države Illinois svakih nekoliko tjedana se vozi kroz Indianu do Michigana kako bi jeo u svom omiljenom restoranu. Također, svaki put kupi listić Lucky for Life (Sretan do kraja života) za 10 ili 20 izvlačenja.

Tog 17. rujna trgovac na benzinskoj postaji napravio je pogrešku, slučajno isprintavši listić s 10 linija za jedno izvlačenje. No, Sopejstal je listić ipak odlučio zadržati.

"Jednog sam jutra provjerio svoj listić i vidio da sam osvojio 25.000 dolara (gotovo 23.000 eura) godišnje do kraja života. Odmah sam počeo razmišljati o tome što sve mogu učiniti s novcem i želim li uzeti paušalni iznos ili opciju anuiteta. Bio je to nevjerojatan osjećaj!", rekao je predstavnicima Lutrije.

Šezdesetogodišnjak je nedavno posjetio sjedište Lutrije kako bi preuzeo svoj dobitak. Odabrao je jednokratnu paušalnu isplatu od više od 356.000 eura, umjesto 23.000 eura godišnje tijekom 20 godina ili doživotno, što god je veće, piše CNN.

Sopejstal je rekao lutriji da planira iskoristiti svoj za putovanje i uštedjeti ostatak.

Nagrade u igri Lucky for Life se kreću od 3 dolara do glavne nagrade od 1000 dolara dnevno za cijeli život. Sopejstalove šanse za osvajanje pet bijelih kuglica 17. rujna bile su 1 prema više od 1,8 milijuna.