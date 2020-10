U snažnom potresu u Turskoj magnitude 7 po Richteru urušilo se nekoliko zgrada i u tijeku je potraga za žrtvama.

Ministar okoliša i urbanog planiranja Murat Kurum rekao je da je u potresu strušeno pet zgrada u Bornovi i Bayraklı. ''Imamo građane pod ruševinama", rekao je, a naknadno su turske vlasti izvijestile da je najmanje šestero ljudi preminulo, a više od 200 ih je ozlijeđeno.

Turski ministar unutarnjih poslova Sulejman Sojlu napisao je na Twitteru da je urušeno šest zgrada u dva okruga u pokrajini Izmir.

Potres od 7 po Richteru s epicentrom na dubini od 10 kilometara u Egejskom moru osjetio se u Grčkoj i Turskoj, a najviše je stradao turski grad Izmir u kojem je nastala velika materijalna šteta.

Video iz Izmira prikazuje i dramatično izvlačenje ljudi iz urušene zgrade, a društvenim mrežama se dijele zastrašujuće snimke urušavanja zgrada.

Pray for the people of Izmir💔

I hope everything will get better as soon as possible .🙏🏻♥️ #izmir #deprem pic.twitter.com/NrOXzHUXHJ