Izvršni direktor Tesle i SpaceX-a Elon Musk izazvao je osude na društvenim mrežama nakon što se tijekom govora na inauguracijskoj paradi Donalda Trumpa udario desnom rukom u prsa i dignuo je u zrak.

Govorio je o mogućnosti slijetanja čovjeka na Mars i postavljanja američke zastave i nakon toga izveo čudnu gestu.

Mnogi se pitaju je li riječ o nacističkom pozdravu.

Prenosimo neke od komentara na društvenim mrežama.

🚨 #BREAKINGNEWS Elon Musk gives what appears to be a Nazi salute just hours after Donald Trump takes office. Let's not forget this is their base. This is who they are speaking too. It's disgusting and we have 4 years of this. 🚨 pic.twitter.com/ChvObVeugp