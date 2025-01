Plenković pred novinare poslao Bačića, evo kako je komentirao Dabrine prozivke zbog tragedije u Jadroliniji

U prostorijama zagrebačkog HDZ-a sastao se stranački vrh na sjednici Predsjedništva i Nacionalnog odbora.

Najvažnija tema je situacija nakon smjene ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Josipa Dabre, jednog od članova Vlade iz kvote Domovinskog pokreta.

Ranije danas u Banskim dvorima Andrej Plenković razgovarao je s čelnikom Domovinskog pokreta Ivanom Penavom koji je potvrdio da mu je ponuđeno mjesto ministra no on je to odbio.

Sjednica Predsjedništva kasnila je više od sat vremena, a nakon sastanka pred novinare je izašao Branko Bačić. Rekao je kako će prijedlog novog ministra poljoprivrede imati vjerojatno početkom idućeg tjedna te prepričao što se događalo nakon što je u medije izašla snimka na kojoj Josip Dabro puca iz pištolja.

"Andrej Plenković, koji je tada bio u Berlinu, je nazvao ministra Dabru i Ivana Penavu, objasnio da je situacija neodrživa za člana Vlade i zatražio njegovu ostavku što je Josip Dabro i učinio", kazao je.

Upitan o Dabrinoj izjavi u kojoj je prozvao situaciju vezano za nesreću koja se prošle godine dogodila na Jadrolinijinom trajektu kada su poginula trojica mornara, Bačić je rekao kako te dvije situacije ne mogu dovesti u istu razinu.

"Još nije dovršeno izvješće o toj nesreći, kad budu završeno onda ćemo poduzeti određene korake, Vlada će postupati. Znači izvješće o uzroku nesreće nije završeno i ne možemo to stavljati u istu razinu, nije ista situacija", kazao je Bačić.

Komentirao je i Dabrine navode o kriminalu u Hrvatskim šumama te potvrdio da je istina da je Dabro predsjednika Vlade obavijestio o saznanjima u toj državnoj tvrtki.

"Predsjednik Vlade mu je rekao što bi rekao svakom, da to istraži i vidi s predsjednikom uprave tvrtke i to raščisti", rekao je Bačić.

