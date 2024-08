Bizaran slučaj autorice hit dječje knjige koja govori o gubitku voljene osobe: Optužena je da je ubila muža koktelom

Amerikanki Kouri Richins određen je datum početka suđenja za ubojstvo svog supruga i niz drugih optužbi. Radi se o autorici hit dječje knjige koja govori o gubitku voljene osobe, koju je napisala nakon što joj je preminuo suprug. U optužnici se navodi da ga je ubila na Valentinovo. Kouri tvrdi da nije kriva ni po jednoj točki optužnice.

Početak suđenja zakazan je za 28. travnja, a predraspravnu konferenciju sudac je zakazao za 23. rujna.

Richins se suočava s nekoliko optužbi za kaznena djela povezanih s ubojstvom, uključujući teško ubojstvo, distribuciju kontroliranih supstanci i razne prijevare i optužbe povezane s krivotvorenjem.

Dok je sjedila sa svojim braniteljima, udovica nije pokazala nikakve vidljive emocije, javlja CNN.

Richinsi su živjeli u malom planinskom gradiću Kamasu, u blizini Park Cityja. Nakon što joj je umro suprug, Richins je napisala knjigu za djecu o tome kako se nositi s tugom za umrlom osobom, no potom su stigle optužnice, nakon čega se slučaj pretvorio u potpunu bizarnost.

Kouri Richins nazvala je policiju usred noći u ožujku 2022. i prijavila da je njezin suprug Eric Richins, hladan na dodir.

Majka troje djece rekla je da je svom suprugu napravila miješano piće s votkom, Moscow mule koktel, kako bi proslavili prodaju kuće, a potom je otišla umiriti pred spavanje jedno od njihove djece u spavaćoj sobi.

Kasnije se vratila i nakon što je otkrila da njezin suprug ne reagira, nazvala je hitnu pomoć.

Medicinski istražitelj je kasnije pronašao pet puta veću smrtonosnu dozu fentanila u njegovu tijelu.

Detektivi su rekli da su pronašli dokaze da je Richins komunicirala s osobom koja je prethodno bila optužena za posjedovanje droge s namjerom distribucije.

Navodno joj je rekla da traži neke lijekove protiv bolova na recept za investitora koji je imao ozljedu leđa, a nakon što se ponovno javila dva tjedna kasnije zatražila je baš fentanil.

Tri dana nakon što ga je navodno nabavila, ona i suprug bili su na večeri za Valentinovo na kojoj se on jako razbolio, navodi se u izjavi o vjerojatnom uzroku smrti.

"Eric je rekao je prijatelju kako misli da ga njegova žena pokušava otrovati'', navodi se u priopćenju.

Optužbe o ubojstvu su stigle nakon što se Richins pojavila na lokalnoj televiziji kako bi promovirala knjigu za djecu ''Jesi li sa mnom?'' koju je napisala kako bi pomogla djeci da se nose sa smrću voljene osobe.

Richins je smrt svog supruga nazvala neočekivanom i opisala kako je ona uznemirila i njezina tri dječaka te istaknula: ''Za djecu tugovanje znači pobrinuti se da njihov duh uvijek bude živ u vašem domu.''

Dio knjige s posvetom glasi: "Posvećeno mom nevjerojatnom suprugu i divnom ocu'', a voditelji su rekli da je sjajna majka.

Fentanil je sintetski opioid koji je do 50 puta jača od heroina i 100 puta jača od morfija, stoji na stranicama američke policijsko-obavještajne agencije za suzbijanje droga (DEA). Postoje dvije vrste fentanila, farmaceutski i ilegalno proizvedeni fentanil i oba se smatraju sintetičkim drogama.

