Slovački predsjednik Peter Pellegrini stigao je u posjet Hrvatskoj, a na Pantovčaku ga je dočekao hrvatski predsjednik Zoran Milanović.

Na pitanje o članstvu Ukrajini u Europskoj uniji, predsjednik Milanović je rekao:

"Europska unija, nažalost, godinama mrcvari neke, a za to postoji manjak volje kod nekih aktera, tako što im odugovlači pregovore. To su Crna Gora, Albanija... Pa, u tom smislu razgovarati o Ukrajini u EU-u jest legitimno, ali mogu primijetiti da je to zemlja čije teritorijalne perspektive nisu jasne. U ratu je i što se tiče općih uvjeta članstva, ne vidim da ih ispunjava. To su činjenice. Što će biti dalje, odlučit će EU.

Iskreno, mislim da je ta vrsta obećanja licemjerna i neiskrena. Takav je odnos prema Ukrajini od prvog dana, još od 2013. Puno sam o tome govorio", kazao je Milanović pa nastavio o izdvajanjima za obranu:

"Mi smo praktički poklonili Ukrajini 35 tenkova, ništa praktički nismo dobili zauzvrat. Od Njemačke smo dobili mrvice", rekao je predsjednik, pa nastavio:

"Sposobnosti, a ne postoci, to je bitno. Obratio sam se s američkom predsjedniku Donaldu Trumpu, rekao sam mu to, bez ulizivanja, da bi trebalo držati cijene oružja dolje. Amerikanci, Nijemci, Francuzi i Britani su kao prodajni agenti vlastitih obrambenih industrija. A mi s druge strane smo kupci i kupujemo ludo skupu robu, kad je dobijemo. To su činjenice i kome se ne sviđaju, neka prestanu živjeti u svijetu fantazije."

Komentirao je kritike da je slovački predsjednik Robert Fico ruski čovjek.

"Ruski čovjek, što to znači? Ja njega znam. On nije ruski čovjek, ni po afinitetima...ali da će se u nekim kritičnim situacijama ponašati kako se ponaša...

Prenijeli ste label.

Ja s Rusima veze nemam, ali se ne mogu načuditi kad to dolazi od ljudi koji su odradili karijere da budu ruske pudlice. Je li to uredan način komunikacije?", rekao je Milanović.

"Te priče da sam ruski čovjek su degutantne i dolaze od ljudi koji bi trebali paziti što govore", napomenuo je Milanović.