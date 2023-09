Stravični podaci: Čak 90 posto pornografskog sadržaja prikazuje brutalan seks koji spada u domenu nasilja pa i kriminala

Dok se feministkinje diljem svijeta svađaju oko toga je li seksualni rad pa tako i pornografija oblik emancipacije žena ili samo nastavak njihove opresije, ostaje činjenica da se diljem tog istog svijeta žene mahom iskorištava i zlostavlja, a zatim odbacuje kao potrošenu robu.

Francusko vijeće za jednakost spolova upravo je objavilo šokantno izvješće pod nazivom Pornokriminal u kojem je ogolilo nasilje i brutalnost porno industrije. Nakon analize stotina video zapisa, organizacija je zaključila da čak 90 posto pornografskog sadržaja dostupnog na internetu sadrži fizičko ili verbalno nasilje nad ženama, izvijestio je Euronews.

Liberalne feministkije o pornografiji često govore kao o mjestu u kojem žene mogu koristeći svoje tijelo, pretpostavljajući da to čine autonomno, doći do zarade. Nagrađivani dokumentarac "Hot Girls Wanted" (traže se zgodne djevojke) problematizira taj narativ. Prateći živote nekoliko jedva punoljetnih žena koje rade u toj industriji prikazuje koliko često trpe nasilje, koliko često ih se iskorištava ekonomski i koliko često nakon početnog zanosa spoznaju da su nasamarene.

Mučno je gledati kako iz dana u dan, shvaćaju da će morati pristajati na više kako bi i dalje bile tražene, koliko su nesigurne i koliko snimanja počinju nalikovati na seksualno zlostavljanje na koje isprva nisu pristale.

Istraživanje Pornokriminala dektektiralo je stotine pa i tisuće videa u kojima se realno prikazuje nasilje kao što je, kako navode, čin grupnog seksa koji uključuje brutalnu analnu penetraciju zbog koje zna doći do ispadanja unutarnjih organa. Sve to može se naći na običnim stranicama kao što je Pornhub koje dnevno posjećuje više ljudi nego Instagram, Facebook i X zajedno.

Neki od najtraženih pojmova na pornografskim stranicama i jesu prikazi brutalnog seksa - bilo da se radi o oralnom seksu koje završava povraćanjem ili "odglumljenim" silovanjima.

Jedna od djevojki koje se pojavljuju u filmu "Hot Girls Wanted" u potresnoj sceni nakon povratka s jednog od takvih snimanja zaključuje kako joj je ipak draže da ljudi koji imaju slične fetiše pogledaju njen video nego da to zaista učine nekome koga poznaju. Netom nakon što je to sama doživjela i za to bila debelo potplaćena.

Radikalne feministknje, a pojam se odnosi na onaj val feminizma koji je bio dominantan 70-ih godina prošlog stoljeća i u svoju borbu ne uključuje transrodne, a ponekad ni gay osobe, jako osuđuju porno industriju skupa s prostitucijom.

Kritika na njihov pak račun je da će teško doći do nestanka i jednog i drugog. Valjalo bi biti konkretniji pa zamisliti kako u postojećim, realnim okvirima učiniti više za one koji se u tim industrijama nađu.

Ne treba feminiskinje osuđivati zbog rasprave pa i ljute svađe koju vode. Koliko god ponekad djelovala nekonstruktivno, ona je zapravo samo odraz još uvijek pretjerane ženske nemoći, ali i pokazatelj da je barem nekome ipak do ovih problema stalo.