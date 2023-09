Miču beskućnike s ulica zbog turista i sele ih u druge gradove: "Čuli smo da nas dolaze odvesti, ali nisam siguran kamo"

Zbog plana francuske vlade da potakne tisuće beskućnika i tražitelja azila da napuste područje Pariza prije Olimpijskih igara 2024. i presele se u druge francuske regije da bi oslobodili smještaj u glavnom gradu, zabrinutost su još prije nekoliko mjeseci izrazile dobrotvorne udruge i organizacije za ljudska prava te lokalni političari.

"Čišćenje" ulica

6:30 je, kasno je ljetno jutro u Parizu. Usred tutnjave koja dolazi sa stanice metroa stotine migranata spava nagurano ispod nadvožnjaka. Neki počivaju na komadima kartona i starim madracima iza urinom polivene ograde, drugi leže budni uz rub ulice. Priča se da će Vladini autobusi doći po njih.



Neki ih željno čekaju, nadajući se da će im konačno biti ponuđen smještaj. Većina je zbunjena i uplašena, zabrinuta da će biti prisiljena napustiti Pariz.



Posljednjih mjeseci francuska vlada radi na ubrzanju transfera pariških beskućnika u druge dijelove zemlje, kao dio plana za ublažavanje pritiska na hitne službe skloništa. Svaki tjedan između 50 i 150 ljudi odvedeno je na jednu od 10 lokacija diljem Francuske.



Unatoč poricanju da to ima bilo kakve veze s Olimpijskim igrama u Parizu iduće godine, neke udruge i pojedini dužnosnici vjeruju da su Igre dio razloga zašto je aktiviran plan preseljenja.

Pročitajte i ovo Mijenjaju živote Najljepša priča danas: Djeca beskućnici vode svoje novine iako su nepismeni, ali našli su način da iznesu svoje priče



"Čuli smo da nas dolaze odvesti, ali nisam siguran kamo", rekao je Obsa, 31-godišnji politički izbjeglica iz Etiopije. Obsa je njegov pseudonim, boji se odmazde ako javno bude poznato njegovo ime. Obsa je krenuo na opasno putovanje u Francusku 2017., putujući od Etiopije sve do Sudana i Libije, a zatim preko Mediterana do Italije.



Sada ima posao s punim radnim vremenom u Parizu, ali čak ni nakon toliko godina u gradu nije uspio pronaći stalni smještaj, uglavnom zbog iznimno visokih troškova najma i vrlo ograničene dostupnosti pristupačnijih socijalnih stanova. Oslanjao se na hitan smještaj u hotelu, ali nakon što mu se pridružila supruga, dobili su odbijenicu, pišu Dalal Mawad i Claudia Colliva u velikoj reportaži za CNN.



Slučaj Obse i njegove supruge nije jedini. Uoči Olimpijskih igara hoteli u Parizu su počeli otkazivati ugovore o hitnom smještaju s Vladom kako bi napravili mjesta za očekivani priljev turista, upozorava Paul Alauzy iz Medecins Du Monde, nevladine organizacije koja radi s beskućnicima i migrantima.

Pariz (Foto: Getty Images)



Prošle godine bilo je otprilike 50.000 beskućnika smještenih u hotelima svake noći u regiji Ile-de-France, gdje se nalazi Pariz, prema Federaciji aktera solidarnosti, krovnoj skupini lokalnih udruga i dobrotvornih organizacija. Ove je godine najmanje 5000 prethodno dostupnih hotelskih mjesta već otkazano, što bi moglo djelomično objasniti zašto su izbjeglice poput Obse i njegove supruge izgurane na ulice.



Pariška prefektura kaže da je efektivni broj izgubljenih hitnih stambenih mjesta bliži 2000 jer je Grad pronašao alternativna rješenja za kompenzaciju za otkazane hotelske sobe.

No, izgubljene hotelske sobe nisu jedini, pa čak ni glavni problem francuskih beskućnika. Oko polovica beskućnika u zemlji koncentrirana je u regiji Ile-de-France, i tu imaju pristup većem broju dobrotvornih organizacija, prilikama za posao i osobnim vezama.



Prema brojkama Ministarstva stanovanja, od nešto više od 200.000 beskućnika koji se svake noći smjeste u zemlji, 100.000 ih je u Ile-de-Franceu. Jednostavno rečeno, u Parizu nema dovoljno skloništa za hitne slučajeve da se svi smjeste.

Pročitajte i ovo NIJE SRAMOTA TRAŽITI POMOĆ Siromaštvo se može dogoditi svakome od nas: ''Neki su bili menadžeri, a onda su završili u prihvatilištu za beskućnike''

Ključan trenutak za Pariz

Deseci francuskih policajaca prilaze i kruže područjem. Brojni veliki bijeli autobusi parkiraju se i blokiraju ulicu. Osoblje i volonteri lokalnih humanitarnih organizacija i pariške policije razgovaraju s migrantima koji izgledaju zbunjeno o tome što se događa.



Vlasti megafonom obavještavaju migrante da se mogu ukrcati u jedan od autobusa za Marseille ili Bordeaux, gdje će biti smješteni. Oni koji žele ostati u glavnom gradu trebali bi pokazati dugoročni ugovor o radu. No ni tada im neće biti zajamčen krov nad glavom. “Ne mogu otići, imam ugovor o radu na godinu dana”, rekao je Obsa, koji radi kao IT administrator, i objasnio: "Moram barem ostati u regiji Ile-de-France."



Ukupno je 1800 beskućnika, od kojih su većina migranti, preseljeno izvan Pariza od travnja, prema brojkama vladine skupine koja objedinjuje Ministarstvo unutarnjih poslova i Ministarstvo stanovanja. Desetak regionalnih privremenih skloništa, poznatih kao SAS, postavljeno je diljem zemlje kako bi dočekali one koji dolaze izvan Pariza, a svaki može primiti do 50 osoba.



“Sve se ovo događa u ključnom trenutku, kada su tu i pripreme za Olimpijske igre, i nesposobnost države da se nosi s sa stvarnošću onoga što se događa na ulicama Pariza, što znači i dalje ostavljati tisuće ljudi koji su stigli na naš teritorij bez ikakve podrške”, rekao je Yann Manzi, osnivač Utopije 56, francuske nevladine organizacije koja radi s migrantima beskućnicima.

Ilustracija (Foto: Getty Images)



U 2022. Francuska je primila 155.773 zahtjeva za azil, prema Vladinim podacima, a deportirano je gotovo 20.000 ilegalnih imigranata. Iz Vladine skupine niječu da postoji bilo kakva veza između plana preseljenja i nadolazećih Olimpijskih igara, inzistirajući na tome da plan ima za cilj smanjiti teret na regiji Ile-de-France i osigurati da beskućnici u regiji imaju veću, individualniju potporu u provincijama.



Glasnogovornik Paris 2024 rekao je da plan preseljenja nema nikakve veze s Igrama ili Svjetskim prvenstvom u ragbiju koje se trenutno održava u Francuskoj: "Situacija u vezi s hitnim smještajem u regiji Ile-de-France nažalost nije ništa novo i postala je kritičnija posljednjih mjeseci, bez obzira na činjenicu da je regija domaćin Igara u Parizu 2024. sljedeće godine.“

Pročitajte i ovo Sigurnost i dostojanstvo O migrantima i izbjeglicama bez širenja panike i mržnje: ''Solidarnih i suosjećajnih građana još ima, samo što je njihove glasove teže čuti od onih nabijenih mržnjom“

''Samo selimo problem“

Manzi smatra da bi preseljenje moglo biti načelno dobra ideja, ali upozorava da je problem u tome što će regionalna skloništa primati ljude samo tri tjedna, a što će se dogoditi nakon toga je neizvjesno.



Problem je nedostatak hitnih stambenih prostora dostupnih u regijama u koje se migranti prebacuju, naime, kako upozorava Brice: “Dakle, ljudi će se ponovno naći na ulicama, samo ne u Parizu. Maknemo ih iz Pariza i stavimo ih na ulice negdje drugdje… samo pomičemo problem, a ne rješavamo ga.“