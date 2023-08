Svakog vikenda u Split stigne 80-ak malih plovećih hotela: Imaju goste iz cijeloga svijeta, a cijene su vrtoglave

Da se bliži vikend, najbolje se zna po drvenim jedrenjacima za sedmodnevna krstarenja koji krenu stizati u splitsku luku već u petak. Osim tih malih plovećih hotela, tu su i brodovi za dnevne izlete, i party brodovi. Gosti veseli.

"Čuli smo odlične stvari o ovom mjestu, i mislio sam da je to najbolje mjesto da provedem rođendan, sa svim mojim prijateljima", kažu jedni, dok drugi dolaze čak iz New Yorka samo da bi se zabavili i upoznali nove prijatelje.

Jedrenjaka - malih kruzera ukupno bude i više od 80. Kako je mjesta sve manje nikako se ne mogu svi vezati uz obalu, pa se vežu jedan drugome uz bok.

"U Splitu zna stvarno biti velika gužva", rekao je voditelj broda Lovre Primorac i objasnio da se kablovi od struje prebacuju s broda na brod.

"Bude malo povišeni tonovi, ali oni se svi jako dobro znaju i snalaze se", poručili su iz Lučke uprave Split.

Jedne goste treba iskrcati, druge ukrcati, i opskrbiti brod. "Struja, voda, iskrcava se šporka posteljina, ukrcava se čista", rekao je Primorac.

Brodari kažu da je sezona dobra, kao i prošlogodišnja.

Cijena krstarenja na luksuznijem brodu je i do 2000 eura za sedam dana u lijepoj kabini. No, koliko god teško vjerovati, tvrde da im uz sva davanja ne ostaje nedovoljno. Na brodovima za tjedna krstarenja obično bude do 40 gostiju.

"Mi računamo da oko četri do pet tisuća ljudi se iskrca vikendom", rekao je rukovoditelj Operative, Lučka Uprava Split Vicko Vrgoč.

Ovakvih brodova na čitavom jadranu je oko 200, a čak 130 je iz mjesta Krila Jesenice blizu Splita.

Kriljani bi gradili i više brodova, ali gdje će pristajati, luke su nam već pretijesne. Uz glavni, trajektni promet, katamarane, velike kruzere, jahtaše, Split već premašuje kapacitet svoje luke.

