Deseci tisuća ljudi koji su bježali iz opkoljenog grada Mariupolja ponijeli su sve što su mogli na svoj put. Snimka jednog ljubimca kojega su vlasnici ponijeli sa sobom postala je viralna.

Bježeći iz Mariupolja, evakuirani civili su sa sobom nosili uspomene, stvari, dokumente, a neki i mačke i pse.

Jedan muškarac pet je dana hodao sa svojim psom kako bi stigao na sigurno. Baka Ljudmila je sa sobom iz Mariupolja ponijela nagrađivanog pijetla.

Kad su Ljudmila i njezin suprug Anton stigli u centar za evakuirane u gradu Pržemisl na poljskoj granici s Ukrajinom, njihov se pijetao vrlo brzo opustio lutajući hodnicima centra.

A video has appeared on the Internet of a grandmother from Mariupol bringing her feathered friend, a rooster, to Poland.



The woman explained that she could not leave her friend alone because they had survived the bombing and starvation together.



Video: UAnimals / Instagram pic.twitter.com/sNvvS5wE9u