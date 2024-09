Do incidenta na letu EasyJeta iz Londona za grčki otok Kos došlo je nakon što je pijani putnik počeo napadati osoblje nazivajući pilota smećem nakon što je avion uletio u turbulencije. Onda je krenuo u kokpit kako bi preuzeo kontrolu nad avionom.

Sve se događalo na visini od gotovo 10 tisuća metara. Na TikToku je jedna korisnica objavila i snimku na kojoj se vidi kako osoblje pokušava obuzdati pijanog muškarca dok putnici viču i plješću.

On September 3, #easyJet Airbus A320 (G-EZUR) flight #U28235 from #London Gatwick to #Kos, Greece, was forced to divert to #Munich after a drunk passenger allegedly attempted to open an emergency exit door during the flight.



