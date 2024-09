Putinov najveći saveznik dignuo avione i oborio ruske kamikaze koje su išle na Ukrajinu!

Borbeni zrakoplovi bjeloruske vojske oborili su tri jurišne bespilotne letjelice koje je na Ukrajinu lansirala njihova saveznica Rusija! To sugerira da su skrenule s kursa, tvrdi promatračka skupina u Minsku, Hajun.

Oni navode kako je više bjeloruskih borbenih zrakoplova usmjereno na presretanje bespilotnih letjelica u blizini grada Gomela oko 1.30 ujutro po lokalnom vremenu. Gomel se nalazi u radijusu od 30 kilometara od ukrajinsko-bjeloruske granice.

Treći ruski dron kamikaza oboren je oko 2.30 u bjeloruskom zračnom prostoru, navela je skupina, a prenosi Independent.

Rusija je tijekom noći pokrenula još jedan veliki napad bespilotnim letjelicama na Ukrajinu, ciljajući više regija u zemlji, objavile su ukrajinske zračne snage.

A burning and falling object seen in the sky over the Belarusian city of Gomel.



Possibly one of the destroyed Shahed drones. https://t.co/17CVLKbH61 pic.twitter.com/50Uhf1xXwI