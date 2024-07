Let United Airlinesa koji je letio iz Houstona za Boston hitno je sletio zbog "biološke opasnosti" jer su članovi posade povraćali.

Let UA2477 hitno je sletio u Washington-Dulles nakon što je posada imala zdravstvenih problema, rekao je predstavnik Uniteda.

"Zrakoplov je temeljno očišćen i potom je poletio za Boston kasnije tog poslijepodneva", rekao je zrakoplovni prijevoznik, dodajući da nitko od 155 putnika i šest članova posade u Boeingu 737-800 nije trebao liječničku pomoć po dolasku.

Audio isječak hitnog poziva pilota koji je podijeljen na društvenim mrežama otkrio je da su putnici tražili maske zbog, kako on kaže, biološke opasnosti.

"Razgovarao sam s ekipom i zvuči kao da je tamo prilično loše. Još uvijek je jako loše. Posada povraća, a putnici posvuda traže maske", čuje se kako pilot govori u snimci podijeljenoj na X-u.

United Airlines crew and passengers vomiting due to a “biohazard” from a passenger and flight diverted to Dulles as UA2477 (Boeing 737-800 IAH-BOS) this afternoon.



Big thanks to Bill B. for sharing the audio and @RadarBoxCom for tracking. pic.twitter.com/LOojAnsbZH