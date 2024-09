U centru Münchenu došlo je do pucnjave u prijepodnevnim satima u četvrtak. Radi se o lokaciji u blizini izraelskog konzulata, ali i Dokumentacijskog centra, inače bivšeg sjedišta nacističke stranke.

Münchenska policija potvrdila je opsežnu operaciju na području Briennerstrasse i Karolinenplatza. "Sve hitne službe su na terenu, a podignut je i helikopter", izvijestila je policija na društvenoj mreži X.

Kasnije su objavili da su na području Karolinenplatza policijske snage pucale na sumnjivu osobu te da je pogođena. Nema informacija o drugim ozlijeđenima za sada.

Inače, na današnji dan, prije 52 godine, palestinski teroristi ubili su izraelske sportaše na Olimpijadi u Münchenu.

