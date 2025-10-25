Pentagon primio nevjerojatan novac od anonimnog donatora: To je dobra vijest za američke vojnike

Pentagon je potvrdio da je prihvatio donaciju od 130 milijuna dolara od anonimnog donatora, a s pomoću tog novca isplatit će plaće američkom vojnom osoblju koje je ostalo bez svojih plaća zbog trenutačne blokade funkcioniranja američke države.

Republikanci i demokrati u američkom Kongresu nisu se uspjeli dogovoriti o produljenju financiranja države, a što onda automatski zatvara vladu, tj. onemogućava financiranje gotovo svega što novac dobiva iz državnog proračuna. To znači i plaće za najmoćniju armiju svijeta.

Predsjednik SAD-a Donald Trump objavio je vijest o dospjeloj donaciji u Bijeloj kući u četvrtak, nazvao je donatora "domoljubom" i "mojim prijateljem", ali nije otkrio njegovo ime, rekao je da ne žele priznanje.

"Nazvao nas je neki dan i rekao: 'Želio bih doprinijeti bilo kojem manjku koji imate zbog zatvaranja Demokratske stranke. Želio bih doprinijeti, osobno doprinijeti, bilo kojem manjku koji imate s vojskom jer volim vojsku i volim zemlju.' A danas nam je poslao ček na 130 milijuna dolara", pohvalio je američki predsjednik svojeg anonimnog prijatelja.

Pentagon je u četvrtak potvrdio da je prihvatio donaciju "u skladu sa svojim općim ovlaštenjem za prihvaćanje darova", piše Sky News.

"Donacija je dana pod uvjetom da se iskoristi za pokrivanje troškova plaća i beneficija pripadnika vojske", izjavio je Sean Parnell, glavni glasnogovornik Pentagona. "Zahvalni smo ovom donatoru na pomoći nakon što su se demokrati odlučili uskratiti plaću vojnicima."

Blokada – do kada?

Zatvaranje vlade sada se bliži petom tjednu i na putu je da postane jedno od najdužih zatvaranja savezne vlade u povijesti.

Ni republikanci, koji imaju kontrolu nad Zastupničkim domom, Senatom i Bijelom kućom, ni demokrati, koji su u manjini, nisu spremni popustiti u svom širem sporu o financiranju zdravstvene zaštite.

U četvrtak Senat nije uspio usvojiti prijedlog zakona Republikanske stranke kojim bi se osigurale plaće za neke savezne službenike, a alternativa koju su ponudili demokrati o plaćanju svih saveznih službenika također nije uspjela.

Iako je riječ o velikom iznosu, dar od 130 milijuna dolara predstavlja samo mali doprinos milijardama potrebnima za pokrivanje plaća pripadnika vojske.

Trumpova administracija prošlog je tjedna obavijestila Kongres o tome da je iskoristila 6,5 ​​milijardi dolara za pokrivanje vojnih plaća.

Sljedeća isplata dospijeva unutar tjedna, a nije jasno hoće li administracija ponovno premještati novac kako bi osigurala da vojska ne ostane bez plaća.

Trumpova administracija preusmjerila je 8 milijardi dolara iz fondova za vojna istraživanja i razvoj kako bi pravovremeno plaćala vojnike.

Glasnogovornik senatora Chrisa Coonsa, člana Pododbora za obranu Senata, rekao je da anonimna priroda donacije izaziva zabrinutost.

"Korištenje anonimnih donacija za financiranje naše vojske postavlja zabrinjavajuća pitanja o tome jesu li naše vlastite trupe u opasnosti da ih doslovno kupe i plate strane sile", rekao je glasnogovornik.

Politika Pentagona kaže da se vlasti "moraju konzultirati sa svojim nadležnim službenikom za etiku prije prihvaćanja takvog dara vrijednog više od 10.000 dolara kako bi utvrdile je li donator uključen u bilo kakve zahtjeve, postupke nabave, parnice ili druga posebna pitanja koja uključuju Ministarstvo, a koja se moraju razmotriti prije prihvaćanja dara".