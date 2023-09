Predsjednički pas ugrizao agenta: "Jednom možete reći da je nesreća, ali..."

Njemački ovčar predsjednika Joea Bidena, Commander, još je jednom napao. Najnoviji incident dogodio se u ponedjeljak oko 20 sati kada je pas ugrizao agenta tajne službe, a ovo je 11. put da je Commander nekoga ugrizao.

Agenta je zbrinulo medicinsko osoblje u Bijeloj kući i on se osjeća dobro, objavili su iz tajne službe. Nisu navedeni detalji, piše CNN.

U srpnju su dužnosnici Bijele kuće rekli da pokušavaju koristiti nove tehnike obuke na Commanderu, nakon niza napada na osoblje.

Commander (Foto: Afp)

Zapisnici Tajne službe otkrivaju pojedinosti o 10 drugih incidenata koji uključuju Commandera. Jedan od njih dogodio se 26. listopada 2022. kada prva dama Jill Biden nije uspjela držati psa pod kontrolom, piše u mailovima agenta tajne službe.

"Dok sam bio na dužnosti, Commander je navalio na mene. Gospođa Biden nije mogla kontrolirati psa i on je nastavio kružiti oko mene. Vjerujem da je samo pitanje vremena kada će agent ili službenik u Bijeloj kući biti napadnut", napisao je agent u mailu.

U drugom incidentu, 11. prosinca 2022., pas je pušten s uzice u vrtu Bijele kuće i dva je puta ugrizao agenta, a prisutan je bio i predsjenik Biden.

U izjavi za CBS News u utorak navečer, glasnogovornica prve dame Elizabeth Alexander napisala je da "prva obitelj nastavlja raditi na načinima da pomogne Commanderu nositi se s često nepredvidivom prirodom terena Bijele kuće. Predsjednik i prva dama nevjerojatno su zahvalni osoblju tajne službe za sve što čine kako bi oni, njihova obitelj i zemlja bili sigurni."

Commander je Bidenovima poklonjen kao štene u prosincu 2021. nakon smrti njihova njemačkog ovčara Champa ranije te godine.

Iste godine, drugi Bidenov njemački ovčar, Major, premješten je u Delaware kako bi živio s prijateljima obitelji Biden nakon što je također više puta bio ugrizao agente u Bijeloj kući.

Commander (Foto: Afp)

"Ovo nije stvar tajne službe. Ovo je pitanje sigurnosti na radnom mjestu. To je rezidencija predsjednika, ali je i radno mjesto za stotine, tisuće ljudi. Ne možete unositi opasnost na radno mjesto. To je ono što se u biti događa s ovim psom. Jednom možete reći da je nesreća, ali više incidenata - to je ozbiljan problem", rekao je za CNN bivši agent tajne službe Jonathan Wackrow.