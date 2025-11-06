Papa javno prozvao Trumpa: "Možda sada preuzima rizik..."

Papa Lav pozvao je na "duboko promišljanje" o tome kako se postupa s migrantima u SAD-u te je poručio da je mnoge duboko pogodila kontroverzna politika masovnih deportacija.

U jednoj od svojih najoštrijih kritika dosad na račun administracije predsjednika Donalda Trumpa, prvi papa koji je rođen u SAD-u, upozorio je i da američko bombardiranje venezuelanskih brodova osumnjičenih za krijumčarenje droge prijeti povećanjem napetosti u regiji.

Papa je rekao i da u SAD-u ima "mnogo ljudi koji ondje žive godinama, koji nikad nisu stvarali probleme, a koje je duboko pogodila" Trumpova "oštra politika prema migrantima". Ponovio je, na engleskom jeziku", izravno se obraćajući američkoj javnosti, da će "svaki kršćanin biti suđen prema tome kako je dočekivao stranca".

"Bio sam iznenađen koliko je njegova izjava bila izravna, jer očito govori o racijama ICE-a (američke službe za imigraciju)," rekao je za BBC katolički povjesničar Austen Ivereigh.

Nakon svoga izbora u svibnju, papa je bio vrlo oprezan u političkim komentarima, no prošlog mjeseca upotrijebio je riječ "nehumano" dok je govorio o Trumpovoj kampanji protiv migranata, čime je uzdrmao konzervativne katolike u SAD-u koji su ga do tada prihvaćali kao "američkog papu".

Oni su u Lavu u početku gledali kao na saveznika, nakon napetih odnosa s njegovim prethodnikom Franjom, koji je jednom Trumpa opisao kao "nekršćanina" zbog izgradnje zida na granici s Meksikom.

"Sada shvaćaju da Lav neće mijenjati crkveni nauk zbog njih," rekao je Ivereigh. "Shvaćaju da se od Franje razlikuje po stilu, ali učenje i prioriteti ostaju isti. On zapravo nastavlja ono što je Franjo započeo."

"Kada papa ovako jasno govori, to stavlja pritisak na američku administraciju, posebno na one koji se izjašnjavaju kao katolici," rekao je Ivereigh. "Do sada se držao podalje od Trumpove političke mašinerije. Možda sada preuzima taj rizik."